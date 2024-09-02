В Краснодаре в День знаний школьники лезли через заборы, чтобы попасть на линейку

Предыстория. 27 августа мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил , что на каждой школьной линейке в День знаний смогут присутствовать не более 1 тыс. человек. Это сделано в целях безопасности.

«Честное слово, это кошмар! Устроили непонятно что с проходом в школу № 66. Стояли 30 минут, чтобы пройти, не дождались. Вызвали учителя к воротам, подарили цветы через решётку и ушли. Нет слов!» — написал один из родителей.

На опубликованном ролике видно, как через школьный забор пролезают ученики, которым надоело стоять в общем заторе.

Похожая ситуация сложилась в школе № 103. Местная жительница пишет, что на территории учебного заведения есть только одна калитка для входа и выхода.

День знаний в школе 104Ф тоже был омрачен столпотворением детей и родителей. По словам автора видео, праздничное настроение было только у 1-х, 9-х и 11-х классов, все остальные не видели ни красивого двора, ни праздничного оформления.

«В школе № 94-ф на 1500 человек в смену в час пик работает одна калитка. Уже год учреждению, а меры по созданию дополнительных входов не приняты. Сегодня это привело к полному коллапсу на грани давки», — сообщила мама одного из детей.

Вот некоторые комментарии к опубликованным роликам: