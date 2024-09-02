В Краснодаре в День знаний школьники лезли через заборы, чтобы попасть на линейку

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Резника, Юга.ру
    © Фото Евгения Резника, Юга.ру

Родители краснодарских школьников пожаловались на давку и огромные очереди в школах из-за введенных ограничений

Предыстория. 27 августа мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что на каждой школьной линейке в День знаний смогут присутствовать не более 1 тыс. человек. Это сделано в целях безопасности.

2 сентября в социальных сетях родители краснодарских школьников пожаловались, что из-за введенных ограничений у ворот учебных заведений образовались огромные очереди.

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«Честное слово, это кошмар! Устроили непонятно что с проходом в школу № 66. Стояли 30 минут, чтобы пройти, не дождались. Вызвали учителя к воротам, подарили цветы через решётку и ушли. Нет слов!» — написал один из родителей.

На опубликованном ролике видно, как через школьный забор пролезают ученики, которым надоело стоять в общем заторе.

Похожая ситуация сложилась в школе № 103. Местная жительница пишет, что на территории учебного заведения есть только одна калитка для входа и выхода.

День знаний в школе 104Ф тоже был омрачен столпотворением детей и родителей. По словам автора видео, праздничное настроение было только у 1-х, 9-х и 11-х классов, все остальные не видели ни красивого двора, ни праздничного оформления.

«В школе № 94-ф на 1500 человек в смену в час пик работает одна калитка. Уже год учреждению, а меры по созданию дополнительных входов не приняты. Сегодня это привело к полному коллапсу на грани давки», — сообщила мама одного из детей.

Вот некоторые комментарии к опубликованным роликам:

  • «Школа нужна, чтобы подготовить детей к взрослой жизни».
  • «Так там родителей больше, чем детей, вот и не могут все пройти».
  • «Смотрю на всё это и думаю — как же хорошо жить за городом. Переехали из города в станицу, живём и наслаждаемся жизнью. Ни со школой таких проблем нет, ни пробок. И люди здесь гораздо воспитаннее и добрее. Ни разу не пожалели, что переехали из Краснодара в станицу».
  • «Понаехи должны страдать».
  • «Медицина шикарная, образование пушка, работы через край. Не жизнь — сказка!»
  • «Дык там родителей с бабушками больше, чем детей. Чё они туда прутся? Ну ладно родители первоклассников, а остальные зачем?»
  • «Рожайте, плодитесь и размножайтесь, а дальше сами. Не хватает садов, школ и поликлиник, но вы рожайте».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре установили рекорд по набору первоклассников — 22,5 тыс. детей.

Дети Краснодар Школа Школьники

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