На школьные линейки пустят не всех. Власти Краснодара ограничили доступ родственников 2 сентября

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

На линейку 2 сентября школьники смогут прийти только с одним из родственников

27 августа мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что на каждой школьной линейке в День знаний смогут присутствовать не более 1 тыс. человек.

«Мамы, папы, бабушки и дедушки, я прошу здраво к этому отнестись. Понимаю желание посетить праздник. Но мы не можем рисковать безопасностью детей», — написал Наумов в своем телеграм-канале.

Дефицит учителей и поваров, 23 первых класса в двух школах и запрет телефонов на уроках:

Глава города также отметил, что во всех школах установлена сигнализация, работают посты охраны, тревожные кнопки, камеры наблюдения. Учреждения проверят кинологи, а на линейках будет дежурить полиция. 

Первый звонок в Краснодаре прозвенит 2 сентября в 115 школах. 

Как писали Юга.ру, родители жалуются, что их детей не принимают в 10-е классы школ Краснодарского края.

Безопасность Краснодар Образование Школа Школьники

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На школьные линейки пустят не всех. Власти Краснодара ограничили доступ родственников 2 сентября
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