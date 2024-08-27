На школьные линейки пустят не всех. Власти Краснодара ограничили доступ родственников 2 сентября

На линейку 2 сентября школьники смогут прийти только с одним из родственников

27 августа мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что на каждой школьной линейке в День знаний смогут присутствовать не более 1 тыс. человек.

«Мамы, папы, бабушки и дедушки, я прошу здраво к этому отнестись. Понимаю желание посетить праздник. Но мы не можем рисковать безопасностью детей», — написал Наумов в своем телеграм-канале.