На школьные линейки пустят не всех. Власти Краснодара ограничили доступ родственников 2 сентября
На линейку 2 сентября школьники смогут прийти только с одним из родственников
27 августа мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что на каждой школьной линейке в День знаний смогут присутствовать не более 1 тыс. человек.
«Мамы, папы, бабушки и дедушки, я прошу здраво к этому отнестись. Понимаю желание посетить праздник. Но мы не можем рисковать безопасностью детей», — написал Наумов в своем телеграм-канале.
Дефицит учителей и поваров, 23 первых класса в двух школах и запрет телефонов на уроках:
Глава города также отметил, что во всех школах установлена сигнализация, работают посты охраны, тревожные кнопки, камеры наблюдения. Учреждения проверят кинологи, а на линейках будет дежурить полиция.
Первый звонок в Краснодаре прозвенит 2 сентября в 115 школах.
Как писали Юга.ру, родители жалуются, что их детей не принимают в 10-е классы школ Краснодарского края.