В Абинске археологи нашли останки древнего мамонта. Это уже не первая находка на Кубани

Краснодарский край

  • © Скриншот фото из телеграм-канала Ильи Биушкина
    © Скриншот фото из телеграм-канала Ильи Биушкина

Возле реки Абин археологи нашли бивни и кости мамонтенка, который жил около 20 тыс. лет назад

25 августа глава Абинского района Илья Биушкин в своем телеграм-канале сообщил, что на берегу реки Абин обнаружили бивни и кости ребер и позвоночника молодого шерстистого мамонта. 

Останки удалось найти группе ученых из Ростова-на-Дону и Краснодара, в составе которой был заведующий лабораторией палеогеографии Южного научного центра РАН Вадим Титов. 

Титов отметил, что мамонт жил более 20 тыс. лет назад. Вероятнее всего, он был молодым самцом в возрасте около десяти лет, который погиб вблизи воды и долгое время вода разрушала его кости. 

Под Новороссийском нашли древний клад:

По сообщению Биушкина, палеонтологи вернутся на место раскопок в следующем году, чтобы собрать больше сведений о прошлом региона. 

Раньше в Абинском районе тоже находили останки мамонтов — в 1986 году. Тогда находку обнаружили археологи из Свердловска вблизи хутора Бережного. 

Ранее Юга.ру писали о самой известной в России находке мамонтенка — Любе. Ее в мае 2007 года нашел оленевод Юрий Худи в верхнем течении реки Юрибей на полуострове Ямал и назвал находку в честь жены. 

Мамонтенок уникален тем, что его сохранность гораздо лучше многих предшественников. У животного не хватает только копытец, фрагментов хвоста и правого уха, а также большей части шерсти.

В июле 2023 года мумия отправилась в путешествие по России. Находку показывали в том числе и в Краснодаре. 

Как писали Юга.ру, в августе в Адыгее нашли могилу влиятельного деятеля раннего железного века.

