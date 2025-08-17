В Адыгее нашли могилу влиятельного деятеля раннего железного века

Многочисленные артефакты, предварительно датированные VIII веком до н.э., обнаружили археологи при раскопках на Азишском хребте в Адыгее

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале поделился фотографиями промежуточных результатов экспедиции «Археология Адыгеи», стартовавшей в начале августа на Азишском хребте. Специалисты под руководством Николая Шевченко исследуют комплекс из 13 курганов. Самые интересные находки обнаружились внутри объекта под названием «Азишский-69».

Как пояснил Николай Шевченко изданию «Адыгэ Макъ» («Голос Адыгеи»), внутри кургана «Азишский-69» было обнаружено пять тел в четырех захоронениях (одно из захоронений спаренное — там лежат мужчина и женщина).

«Мы предполагаем, что в кургане захоронен воин-вождь и зависимые от него люди, некоторые из которых, возможно, были принесены в жертву. Подкурганный комплекс включает <...> ритуальное захоронение лошади. Богатый набор конской упряжи, <...> предметы вооружения, <...> бронзовые браслеты, фибулы колхидского типа, височные кольца из сплава золота и серебра, наконечники стрел свидетельствуют о статусе этих людей», рассказывает Шевченко.

Находки предварительно датируют VIII веком до нашей эры, что соответствует протомеотской культуре раннего железного века. Археологическая экспедиция на Азишском хребте ориентировочно продлится до сентября.

Как отмечает «Адыгэ Макъ», из 4216 объектов культурного наследия на территории Республики Адыгея 3899 относятся к памятникам археологии.

«Адыгея остаётся <...> уникальной территорией, где можно проследить, как менялись культура, обычаи и мировоззрение людей на протяжении тысячелетий», резюмирует Мурат Кумпилов.

Напомним, что этим летом в окрестностях Новороссийска обнаружили большой клад древних серебряных украшений, а в Сочи — дольмен с барельефом, изображающим танцоров лезгинки.