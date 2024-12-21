40 тыс. лет и зим. В Краснодаре покажут мумию мамонтенка Любы

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Музей имени Е.Д. Фелицына»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Музей имени Е.Д. Фелицына»

Краснодарцам предлагают узнать о жизни мамонтов и коренных народов Арктики (6+)

Краснодарский музей имени Фелицына анонсировал на 24 декабря открытие выставки «40 тыс. лет и зим: Долгий сон мамонтенка Любы».

Посетители смогут узнать о жизни вымерших млекопитающих, познакомиться с коренными народами Крайнего Севера и увидеть уникальные экспонаты — от костюмов шаманов до шерсти и даже содержимого кишечника мамонта.

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Мумию в мае 2007 года обнаружил оленевод Юрий Худи в верхнем течении реки Юрибей на полуострове Ямал и назвал находку в честь жены. Он два дня добирался до ближайшего населённого пункта, чтобы сообщить о своем открытии.

Мамонтенок уникален тем, что его сохранность гораздо лучше многих предшественников. У животного не хватает только копытец, фрагментов хвоста и правого уха, а также большей части шерсти. В июле 2023 года мумия отправилась в путешествие по России и уже посетила Ставрополь, Курган, Челябинск и Оренбург.

Выставка будет работать до 30 марта 2025 года по улице Гимназической, 67.

Как писали Юга.ру, в Муниципальном концертном зале Краснодара открылась выставка «Мелодия кружева». Представлены работы двух мастериц — Екатерины Петруниной и Любови Белеге.

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40 тыс. лет и зим. В Краснодаре покажут мумию мамонтенка Любы
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