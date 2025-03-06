В военном госпитале Краснодара ставят фиктивные диагнозы и берут миллионные взятки

По данным СМИ, уголовное дело расследует военный следственный отдел по Краснодарскому гарнизону Следственного комитета России. В нем фигурируют 12 человек. Их обвиняют в получении взяток в крупном и особо крупном размерах.

5 марта «Ъ-Кубань» сообщил , что в Краснодаре в 419-м военном госпитале раскрыли коррупционную схему. Военнослужащие передавали взятки через посредников для получения фиктивных диагнозов. Это позволяло избежать дальнейшей службы и незаконно получать выплаты за травмы и ранения.

Речь идет о начальнике военного госпиталя, его заместителе по медчасти и начальнике ведомственной поликлиники. Также под следствием находятся пять военнослужащих, обвиняемых в даче взяток.



По версии следствия, посредниками выступали военнослужащий и старшая медсестра одного из отделений госпиталя. Они передавали деньги руководству учреждения и вносили ложные сведения в медицинские документы.



Часть фигурантов с середины 2024 года находятся под стражей. Суд отклонил попытки их перевода под домашний арест. Минобороны и главное военное следственное управление СКР не комментируют происходящее.

Сейчас следствие выясняет, как долго работала эта схема и какие суммы взяток фигурируют в деле. Речь идет о сотнях тысяч и даже миллионах рублей.

Также правоохранители проверяют возможные связи фигурантов с такими преступлениями в других регионах.