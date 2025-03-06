В военном госпитале Краснодара ставят фиктивные диагнозы и берут миллионные взятки

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Сразу 12 человек стали фигурантами уголовного дела о коррупции в 419-м военном госпитале Краснодара

5 марта «Ъ-Кубань» сообщил, что в Краснодаре в 419-м военном госпитале раскрыли коррупционную схему. Военнослужащие передавали взятки через посредников для получения фиктивных диагнозов. Это позволяло избежать дальнейшей службы и незаконно получать выплаты за травмы и ранения.

По данным СМИ, уголовное дело расследует военный следственный отдел по Краснодарскому гарнизону Следственного комитета России. В нем фигурируют 12 человек. Их обвиняют в получении взяток в крупном и особо крупном размерах. 

Читайте также:

Речь идет о начальнике военного госпиталя, его заместителе по медчасти и начальнике ведомственной поликлиники. Также под следствием находятся пять военнослужащих, обвиняемых в даче взяток.

По версии следствия, посредниками выступали военнослужащий и старшая медсестра одного из отделений госпиталя. Они передавали деньги руководству учреждения и вносили ложные сведения в медицинские документы.

Часть фигурантов с середины 2024 года находятся под стражей. Суд отклонил попытки их перевода под домашний арест. Минобороны и главное военное следственное управление СКР не комментируют происходящее.

Сейчас следствие выясняет, как долго работала эта схема и какие суммы взяток фигурируют в деле. Речь идет о сотнях тысяч и даже миллионах рублей.

Также правоохранители проверяют возможные связи фигурантов с такими преступлениями в других регионах.

Как писали Юга.ру, в конце января бывшего мэра Сочи Копайгородского обвинили в крупной взятке в 43 млн рублей.

Взятка Деньги Коррупция Краснодар Министерство обороны России Преступления СВО Следственный комитет

Новости

Брони в детские лагеря Анапы массово отменяют. Туроператоры несут убытки и просят поддержку от государства
В военном госпитале Краснодара ставят фиктивные диагнозы и берут миллионные взятки
Платные парковки Анапы принесли в местный бюджет почти 15 млн рублей
Губернатор Ставрополья устроил опрос в телеграм-канале о запуске салюта 9 мая
На побережье Туапсе обнаружили мертвых птиц и дельфина. Эколог считает, что они могли погибнуть из-за анапского мазута
В Краснодаре не работает 18 светофоров. Что случилось?

Лента новостей

Бобры-электрики, святой борщ и 1000 рублей за флирт
Вчера, 15:45
Бобры-электрики, святой борщ и 1000 рублей за флирт
Операторы краснодарского колл-центра вспоминают смешное из своих будней
На побережье Туапсе обнаружили мертвых птиц и дельфина
Сегодня, 13:33
На побережье Туапсе обнаружили мертвых птиц и дельфина
Эколог считает, что они могли погибнуть из-за анапского мазута
На трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае появится уникальная шумовая разметка
4 марта, 14:36
На трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае появится уникальная шумовая разметка
Где именно?

Реклама на сайте