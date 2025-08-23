В Сочи открылась «Школа спасателей дельфинов». Волонтеров учат помогать дельфинам, которые запутываются в рыболовных сетях

В Сочи запустили тренинги о том, как спасать китообразных из рыболовных сетей. В среднем от этого гибнет около 350 особей в год

Центр спасения дельфинов «Дельфа» сообщил о прошедшем 20 и 21 августа в Сочи тренинге по спасению китообразных из рыболовных сетей. Мероприятие центр проводил совместно с организацией «Друзья океана» с острова Сахалин. Сотрудники движения «Друзья океана» сообщили, что в теоретическом этапе тренинга приняли участие более 30 человек, а в практическом — более 15 человек. Участники освоили имеющиеся техники и методики помощи дельфинам, а также изучили информацию по безопасности людей и китообразных.

Тренинг по спасению дельфинов © Скриншоты фото с сайта «Друзья океана»

Идея проведения тренинга возникла после того, как организации летом 2025 года объединились для спасения детеныша косатки, который попал в ловушку кольца упаковочной ленты в Авачинском заливе на Камчатке. Тогда сотрудникам центров стало ясно, что специалистов, которые умеют освобождать китообразных от запутывания, не хватает. Руководитель движения «Друзья океана» Валентина Мезенцева подчеркнула, что «случаев помощи мелким китообразным в мировой практике мало, потому что дельфины гораздо быстрее и маневреннее своих спасателей».

Руководитель «Дельфы» Татьяна Белей отметила, что за семь лет работы центра была оказана помощь 50 дельфинам — тяжелобольным или попавшим в сети. «Если запутанное в снастях китообразное находится в море и еще активно плавает, его невозможно освободить, не обладая специализированными знаниями и навыками», — рассказала она. В интервью изданию «Сапа» Белей рассказала, что в среднем в год умирают около 350 дельфинов, но иногда цифры могут быть выше. Она заявила, что «Дельфа» и в дальнейшем будет проводить тренинги по спасению китообразных.