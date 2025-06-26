Центр «Дельфа» выпустил правила наблюдения за дельфинами в море. Как вести себя яхтсменам, капитанам и туристам при встрече с китообразными?
Центр «Дельфа» запустил программу, которая призывает наблюдать за дельфинами ответственно и экологично
25 июня центр спасения дельфинов «Дельфа» запустил программу «Друг Дельфинов» для ответственного и этичного наблюдения за дикими китообразными. Ученые и биологи центра подготовили правила, основанные на международных стандартах и опыте работы в Черном море.
Ранее Юга.ру сообщали, что капитаны яхт и катеры, оказывающие морские прогулки в порту Сочи, нарушают «личные границы» дельфинов в акватории курорта. Китообразные подвергаются опасности из-за несоблюдения людьми правил поведения в открытом море.
«Дельфа» пригласил всех капитанов, судовладельцев и тур-операторов присоединиться к программе и соблюдать рекомендации:
- за 100 метров при виде дельфинов снижать скорость;
- идти параллельным курсом с дельфинами;
- не пересекать направление дельфинов и не врезаться в их группы;
- не менять резко курс и скорость движения;
- наблюдать за одной группой дельфинов не более чем на двух лодках;
- не зажимать дельфинов между судами;
- одна группа должна наблюдать за дельфинами не более 10 минут;
- не кормить дельфинов;
- быть внимательными во время рыбалки.
Правила центр решил написать шуточно — от лица самих дельфинов. Участники, вступившие в программу, будут указаны на ресурсах «Дельфы», а их судно отмечено стикером «Друг Дельфинов». В числе ответственных капитанов уже есть владельцы яхт из Имеретинского Порта ФТ «Сириус», парусного центра «Юг-Спорт» в Сочи и Морпорта Сочи.
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Центр также приглашает присоединиться к программе всех туристов, которые собираются выходить в море для наблюдения за китообразными.
«Дельфа» напомнил, что ежегодно около 20 000 китообразных погибают при столкновении с морскими судами, но при соблюдении правил можно значительно снизить количество столкновений и сохранить жизни китов и дельфинов.
Также центр опубликовал список трех видов китообразных, занесенных в Красную книгу и находящихся под защитой закона: дельфины Афалина, Белобочка и Азовка (черноморская морская свинья).
Как писали Юга.ру, в январе 2025 года было зафиксировано более 60 дельфинов, погибших от разлива мазута в Краснодарском крае.