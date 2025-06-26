Центр «Дельфа» выпустил правила наблюдения за дельфинами в море. Как вести себя яхтсменам, капитанам и туристам при встрече с китообразными?

Краснодарский край

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  • Дельфины © фото с сайта pixabay.com
    Дельфины © фото с сайта pixabay.com

Центр «Дельфа» запустил программу, которая призывает наблюдать за дельфинами ответственно и экологично

25 июня центр спасения дельфинов «Дельфа» запустил программу «Друг Дельфинов» для ответственного и этичного наблюдения за дикими китообразными. Ученые и биологи центра подготовили правила, основанные на международных стандартах и опыте работы в Черном море.

Ранее Юга.ру сообщали, что капитаны яхт и катеры, оказывающие морские прогулки в порту Сочи, нарушают «личные границы» дельфинов в акватории курорта. Китообразные подвергаются опасности из-за несоблюдения людьми правил поведения в открытом море.

«Дельфа» пригласил всех капитанов, судовладельцев и тур-операторов присоединиться к программе и соблюдать рекомендации:

  • за 100 метров при виде дельфинов снижать скорость;
  • идти параллельным курсом с дельфинами;
  • не пересекать направление дельфинов и не врезаться в их группы;
  • не менять резко курс и скорость движения;
  • наблюдать за одной группой дельфинов не более чем на двух лодках;
  • не зажимать дельфинов между судами;
  • одна группа должна наблюдать за дельфинами не более 10 минут;
  • не кормить дельфинов;
  • быть внимательными во время рыбалки.

Правила центр решил написать шуточно  — от лица самих дельфинов. Участники, вступившие в программу, будут указаны на ресурсах «Дельфы», а их судно отмечено стикером «Друг Дельфинов». В числе ответственных капитанов уже есть владельцы яхт из Имеретинского Порта ФТ «Сириус», парусного центра «Юг-Спорт» в Сочи и Морпорта Сочи.

  • Коллаж из правил наблюдения за китообразными от лица дельфинов и фото капитанов яхт, участвующих в программе © Скриншоты публикаций телеграм-канала Delfacenter
    Коллаж из правил наблюдения за китообразными от лица дельфинов и фото капитанов яхт, участвующих в программе © Скриншоты публикаций телеграм-канала Delfacenter

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Центр также приглашает присоединиться к программе всех туристов, которые собираются выходить в море для наблюдения за китообразными.

«Дельфа» напомнил, что ежегодно около 20 000 китообразных погибают при столкновении с морскими судами, но при соблюдении правил можно значительно снизить количество столкновений и сохранить жизни китов и дельфинов.

Также центр опубликовал список трех видов китообразных, занесенных в Красную книгу и находящихся под защитой закона: дельфины Афалина, Белобочка и Азовка (черноморская морская свинья).

Как писали Юга.ру, в январе 2025 года было зафиксировано более 60 дельфинов, погибших от разлива мазута в Краснодарском крае.

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