Центр «Дельфа» запустил программу, которая призывает наблюдать за дельфинами ответственно и экологично

25 июня центр спасения дельфинов «Дельфа» запустил программу «Друг Дельфинов» для ответственного и этичного наблюдения за дикими китообразными. Ученые и биологи центра подготовили правила, основанные на международных стандартах и опыте работы в Черном море.

Ранее Юга.ру сообщали, что капитаны яхт и катеры, оказывающие морские прогулки в порту Сочи, нарушают «личные границы» дельфинов в акватории курорта. Китообразные подвергаются опасности из-за несоблюдения людьми правил поведения в открытом море.

«Дельфа» пригласил всех капитанов, судовладельцев и тур-операторов присоединиться к программе и соблюдать рекомендации:

за 100 метров при виде дельфинов снижать скорость;

идти параллельным курсом с дельфинами;

не пересекать направление дельфинов и не врезаться в их группы;

не менять резко курс и скорость движения;

наблюдать за одной группой дельфинов не более чем на двух лодках;

не зажимать дельфинов между судами;

одна группа должна наблюдать за дельфинами не более 10 минут;

не кормить дельфинов;

быть внимательными во время рыбалки.

Правила центр решил написать шуточно — от лица самих дельфинов. Участники, вступившие в программу, будут указаны на ресурсах «Дельфы», а их судно отмечено стикером «Друг Дельфинов». В числе ответственных капитанов уже есть владельцы яхт из Имеретинского Порта ФТ «Сириус», парусного центра «Юг-Спорт» в Сочи и Морпорта Сочи.