Особую тревогу экологов вызывает нитритный азот. Его концентрация в районе Краснодара превысила норму в 21 раз

Качество воды в реке Кубани в 2024 году показало незначительные улучшения на отдельных участках. Общий уровень загрязнения в основном течении реки улучшился от состояния «грязный» до «загрязненный». Такие выводы содержатся в ежегодном отчете Росгидромета о состоянии окружающей среды в России.

Согласно документу, на участке в 24,5 км ниже Краснодара качество воды незначительно улучшилось, но по-прежнему классифицируется как «загрязненная». При этом ниже города Армавир ситуация наоборот ухудшилась до уровня «грязная». В верховьях — на участке от Карачаевска до Черкесска — вода оценивается как «условно чистая» и «слабо загрязненная».