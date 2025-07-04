Не «грязная», но «загрязненная». Экологи оценили состояние русла Кубани

Краснодарский край

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  • Река Кубань на выходе из Краснодарского водохранилища © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Река Кубань на выходе из Краснодарского водохранилища © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Особую тревогу экологов вызывает нитритный азот. Его концентрация в районе Краснодара превысила норму в 21 раз

Качество воды в реке Кубани в 2024 году показало незначительные улучшения на отдельных участках. Общий уровень загрязнения в основном течении реки улучшился от состояния «грязный» до «загрязненный». Такие выводы содержатся в ежегодном отчете Росгидромета о состоянии окружающей среды в России.

Согласно документу, на участке в 24,5 км ниже Краснодара качество воды незначительно улучшилось, но по-прежнему классифицируется как «загрязненная». При этом ниже города Армавир ситуация наоборот ухудшилась до уровня «грязная». В верховьях — на участке от Карачаевска до Черкесска — вода оценивается как «условно чистая» и «слабо загрязненная».

Море в мазуте, туристы — в горах:

Основными загрязняющими веществами в главной водной артерии региона остаются соединения железа и меди, нитритный азот, фенолы и органические вещества.

Особую тревогу вызывает устойчивый рост содержания нитритного азота, который наблюдается в районе Краснодара на протяжении последних трех лет. В 2024 году здесь было зафиксировано пять случаев высокого загрязнения этим веществом, когда его концентрация превышала предельно допустимую норму в 10-21 раз.

Состояние притоков Кубани также вызывает опасения. Более 60% из них оцениваются как «загрязненные». Хотя в некоторых реках, таких как Лаба и Пшеха, наблюдалось улучшение, качество воды в других, включая Белую, Псекупс и Афипс, ухудшилось.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на берегу Кубани заметили розового пеликана.

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