В Краснодаре вторую ночь подряд отключают мобильный интернет

Жители Краснодара ночью 20 и 21 августа столкнулись с очередным отключением мобильного интернета. Проблемы со связью были у абонентов разных операторов

В ночь на 20 августа жители Краснодара вновь столкнулись с ограничениями интернета. Около 01:22 горожане получили уведомления от РСЧС о возможной угрозе атаки беспилотников. Связи не было у операторов Т-Мобайл, МТС и МегаФон. Уведомление об отбое поступило в 05:43. Однако краснодарцы жаловались на отсутствие связи по дороге на работу.

В ночь на 21 августа в городе снова ограничили интернет. Это вновь произошло на фоне объявленной в регионе беспилотной опасности. Как сообщили собеседники Юга.ру, мобильный интернет у Билайн работает, а у Т-Мобайл с утра нет связи. По данным «Сбой.рф», Краснодарский край занимает второе место в рейтинге регионов с наибольшим количеством жалоб на отсутствие связи за последние шесть часов (249 у разных операторов связи). Напомним, краснодарские власти заявили, что не полностью отключают интернет, а снижают скорость до 2G.