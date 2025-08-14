В Краснодаре снова много жалоб на отключение мобильного интернета. Власти уверяют, что снижают скорость до 2G

«Сначала перестали корректно работать «Яндекс.Карты» и было невозможно отследить маршрутку, на картах мое местоположение определялось совсем в другой локации. После этого полностью пропал интернет. Пришлось идти пешком», — рассказала девушка.

Вечером 13 августа в Краснодаре снова начались перебои с мобильным интернетом. Собеседница Юга.ру рассказала, что примерно в 21:00 не смогла уехать домой.

В обсуждении телеграм-канала «Туподар Краснодар» подписчики написали, что примерно в 23:30 мобильный интернет появился. Затем в полночь связь снова пропала.

Еще один собеседник рассказал, что в 02:00 таксист попросил его раздать Wi-Fi, чтобы закрыть заказ. Для этого им пришлось подняться в квартиру пассажира.

Утром 14 августа в Краснодаре по-прежнему нет интернета у большинства операторов. Читательница Юга.ру сообщила, что ее мужу пришлось в 05:00 везти своих родителей на железнодорожный вокзал, потому что они не смогли вызвать такси.

При этом власти заявили, что не планируют полностью ограничивать мобильный интернет. По их словам, скорость соединения снижается до 2G. Мера обусловлена частыми атаками беспилотников.

Руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислава Завального заявил, что операторы связи будут восстанавливать доступ к мобильному интернету сразу после устранения опасности атак БПЛА.

«Мы понимаем, что снижение качества мобильного интернета может повлиять на привычную повседневную жизнь наших граждан, однако безопасность жителей Кубани остается нашим главным приоритетом. Хочу напомнить, что жители региона по-прежнему могут пользоваться телефонной связью, а также Wi-Fi для доступа к интернету как дома, так и в общественных местах», — сообщил Завальный.