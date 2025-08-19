Власти Крыма планируют ослабить отключения интернета на полуострове
В течение недели на территории Крыма хотят ослабить ограничения мобильного интернета
19 августа глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24» сообщил, что в течение этой недели в регионе планируют ослабить отключения мобильного интернета.
По его словам, решения об ограничениях принимают федеральные власти в целях безопасности.
Читайте также:
«Мы рассчитываем, что в течение недели будет принято соответствующее решение в части ослабления данной меры. Детали сейчас говорить не могу. Мы сейчас кое-какие вещи здесь подчищаем, шлифуем сам процесс. Я думаю, в ближайшее время мы вернемся к обыкновенной, нормальной жизни на этом направлении. В данном случае просьба потерпеть», — рассказал Аксенов в интервью местному телеканалу.
Он также отметил, что Крым может стать первым регионом, где ослабят отключения.
Напомним, что 8 августа власти Крыма сообщили, что будут отключать мобильный интернет веерно — на несколько часов или дней. Однако уже 11 августа чиновники заявили об ограничении связи на более «длительный период», но не пояснили, что это значит и когда он начнется.
Как писали Юга.ру, 14 августа краснодарцы снова массово жаловались на отключение мобильного интернета. Власти уверяют, что снижают скорость до 2G.
Все материалы по теме: