Воспоминания о детстве и поиск внутреннего ребенка. В Краснодаре пройдет выставка современного искусства «Полдник»
Посетители увидят работы участников художественного объединения ЦХ (6+)
Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 22 августа открытие коллективной выставки «Полдник». Посетители увидят 50 работ участников объединения ЦХ, в которое входят Анастасия Булгакова, Герман Инг, Иван Миньков и Александр Цыплаков.
Каждый из мастеров исследует тему детства через личные переживания, культурный код и индивидуальные социальные аспекты. Они предлагают зрителям вернуться в воспоминания, эмоции и образы, связанные с этим периодом.
«Многоточие» выступит в Краснодаре:
Анастасия Булгакова в своих работах показывает личные истории времен ее детства и отрочества. Герман Инг обращается к теме памяти и процессу поиска внутреннего ребенка.
Серия произведений Ивана Минькова связана с пожаром в родном доме, где сгорели все артефакты детства. Александр Цыплаков собрал в своих картинах места и персонажей, которые вдохновляли его на разного рода приключения.
Выставка будет работать до 7 сентября по улице Красной, 15.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 27 августа состоится показ фильма «Что случилось осенью» Франсуа Озона.