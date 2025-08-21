Воспоминания о детстве и поиск внутреннего ребенка. В Краснодаре пройдет выставка современного искусства «Полдник»

Каждый из мастеров исследует тему детства через личные переживания, культурный код и индивидуальные социальные аспекты. Они предлагают зрителям вернуться в воспоминания, эмоции и образы, связанные с этим периодом.

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 22 августа открытие коллективной выставки «Полдник». Посетители увидят 50 работ участников объединения ЦХ, в которое входят Анастасия Булгакова, Герман Инг, Иван Миньков и Александр Цыплаков.

Анастасия Булгакова в своих работах показывает личные истории времен ее детства и отрочества. Герман Инг обращается к теме памяти и процессу поиска внутреннего ребенка.

Серия произведений Ивана Минькова связана с пожаром в родном доме, где сгорели все артефакты детства. Александр Цыплаков собрал в своих картинах места и персонажей, которые вдохновляли его на разного рода приключения.

Выставка будет работать до 7 сентября по улице Красной, 15.