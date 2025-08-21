Воспоминания о детстве и поиск внутреннего ребенка. В Краснодаре пройдет выставка современного искусства «Полдник»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Коллаж из фотографий работ Анастасии Булгаковой
    © Коллаж из фотографий работ Анастасии Булгаковой

Посетители увидят работы участников художественного объединения ЦХ (6+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 22 августа открытие коллективной выставки «Полдник». Посетители увидят 50 работ участников объединения ЦХ, в которое входят Анастасия Булгакова, Герман Инг, Иван Миньков и Александр Цыплаков.

Каждый из мастеров исследует тему детства через личные переживания, культурный код и индивидуальные социальные аспекты. Они предлагают зрителям вернуться в воспоминания, эмоции и образы, связанные с этим периодом.

«Многоточие» выступит в Краснодаре:

Анастасия Булгакова в своих работах показывает личные истории времен ее детства и отрочества. Герман Инг обращается к теме памяти и процессу поиска внутреннего ребенка.

Серия произведений Ивана Минькова связана с пожаром в родном доме, где сгорели все артефакты детства. Александр Цыплаков собрал в своих картинах места и персонажей, которые вдохновляли его на разного рода приключения.

Выставка будет работать до 7 сентября по улице Красной, 15.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 27 августа состоится показ фильма «Что случилось осенью» Франсуа Озона.

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи События

Новости

Росприроднадзор выявил 23 неочищаемых стока в Кубань в Краснодаре
В Краснодаре сгорел трамвай. Это минимум четвертый случай за 1,5 года
В Краснодаре вторую ночь подряд отключают мобильный интернет
Воспоминания о детстве и поиск внутреннего ребенка. В Краснодаре пройдет выставка современного искусства «Полдник»
В аэропорту Сочи утром 21 августа на вылет и прилет задерживаются 51 рейс. Среди них самолеты в Турцию и Грузию
Поезда, идущие на юг и с юга, задерживаются в Воронежской области после атаки БПЛА

Лента новостей

«Необдуманное и вредительское действие»
Вчера, 18:00
«Необдуманное и вредительское действие»
Почему в России блокируют звонки в WhatsApp* и Telegram
В аэропорту Сочи утром 21 августа на вылет и прилет задерживаются 51 рейс
Сегодня, 10:34
В аэропорту Сочи утром 21 августа на вылет и прилет задерживаются 51 рейс
Среди них самолеты в Турцию и Грузию
Азовское море в Краснодарском крае остыло до 23 °С
Вчера, 16:22
Азовское море в Краснодарском крае остыло до 23 °С
Что с Черным и где вода теплее всего?

Реклама на сайте