История идеального преступления. В Краснодаре состоится показ фильма «Что случилось осенью» Франсуа Озона

Кадр из трейлера к фильму «Что случилось осенью» © Скриншот видео с youtube-канала weareaonefilms

Кадр из трейлера к фильму «Что случилось осенью» © Скриншот видео с youtube-канала weareaonefilms

В Краснодаре можно посмотреть и обсудить фильм про конфликт поколений на фоне осенней Франции (18+)

Кофейня Booker анонсировала на 27 августа показ комедийной драмы «Что случилось осенью». Ленту снял мастер психологических головоломок и детективных сюжетов Франсуа Озон. С виду образцовая бабушка Мишель наслаждается жизнью во французской деревне. Она отправляется с подругой Мари-Клод за грибами, чтобы приготовить ужин для гостей — дочери и любимого внука. Неожиданно случается инцидент, исправить который берется сын Венсан, который недавно вышел из тюрьмы.

Франсуа Озон — представитель «новой волны» во французском кинематографе. Его фильмы характеризуются острой сатирой и свободными взглядами на человеческую сексуальность. Снял ленты «Восемь женщин», «Бассейн», «Лето 85», «По воле Божьей», «Двуличный любовник», «Молода и прекрасна». После просмотра фильм можно будет обсудить с ведущим и зрителями. Показ состоится 27 августа в 19:30 по улице Октябрьской, 91. Стоимость участия 700 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.