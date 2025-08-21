История идеального преступления. В Краснодаре состоится показ фильма «Что случилось осенью» Франсуа Озона

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Что случилось осенью» © Скриншот видео с youtube-канала weareaonefilms
В Краснодаре можно посмотреть и обсудить фильм про конфликт поколений на фоне осенней Франции (18+)

Кофейня Booker анонсировала на 27 августа показ комедийной драмы «Что случилось осенью». Ленту снял мастер психологических головоломок и детективных сюжетов Франсуа Озон.

С виду образцовая бабушка Мишель наслаждается жизнью во французской деревне. Она отправляется с подругой Мари-Клод за грибами, чтобы приготовить ужин для гостей — дочери и любимого внука. Неожиданно случается инцидент, исправить который берется сын Венсан, который недавно вышел из тюрьмы.

Франсуа Озон — представитель «новой волны» во французском кинематографе. Его фильмы характеризуются острой сатирой и свободными взглядами на человеческую сексуальность. Снял ленты «Восемь женщин», «Бассейн», «Лето 85», «По воле Божьей», «Двуличный любовник», «Молода и прекрасна».

После просмотра фильм можно будет обсудить с ведущим и зрителями.

Показ состоится 27 августа в 19:30 по улице Октябрьской, 91. Стоимость участия 700 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 24 августа пройдет лекция о фильмах Федерико Феллини. Кинокритик разберет главные работы итальянского режиссера.

Афиша Кино Краснодар отдых Развлечения События

