«Многоточие» выступит в Краснодаре. У олдов защемит в душе тоска

Краснодарский край

  • Руставели, Санчес и DJ Hassan на концерте группы «Многоточие» в Минске, 2019 © Фото Skorp24, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82861543
Руставели выступит с хитами «Многоточия» и новыми песнями в краснодарском «Рок-баре» на Горького (18+)

28 августа в The Rock Bar пройдет концерт известной рэп-группы «Многоточие». Бессменный лидер Руставели (Рустам Аляутдинов) исполнит все хиты и новые песни. За пультом его поддержит DJ Костя Nice-Man (он же Айс, бывший участник одной из первых отечественных рэп-групп К.Т.Л. D.L.L.).

На разогреве выступят инди-певица Kanatami, записавшая в прошлом году совместный альбом с Руставели «Время мертвой воды», и краснодарская рэпкор-группа R.K.S.

Группа «Многоточие» образовалась в 1998 году и получила широкую известность благодаря хитам «В жизни так бывает» и «Щемит в душе тоска». Тексты песен, в большинстве случаев написанные и исполняемые Руставели, затрагивают остросоциальные и антинаркотические темы.

Группа выпустила два студийных альбома «Жизнь и свобода» (2001) и «Атомы сознания» (2002), а в 2006-м распалась. В 2007 году вышла третья пластинка «За бесконечность времени», которая по сути была сольной работой Руставели.

Позже Руставели создал проект DotsFam, продолживший дело «Многоточия» и выпустивший два альбома: Zombusiness (2009) и «Зеркала» (2011).

В 2011 году появился «Многоточие Band» — живой состав, который исполняет старый материал «точек» и записывает новые песни.

Параллельно Руставели участвует в группе «Солнце свободы», выпускает сольные альбомы (последний, «Осколками», вышел в мае этого года) и гастролирует с концертной программой «Многоточия».

Концерт начнется 28 августа в 19:00 в The Rock Bar на Горького, 104. Купить билеты и узнать другие подробности можно здесь.

Как сообщали Юга.ру, 27 сентября в парке «Краснодар» пройдет фестиваль уличной культуры. В программе — соревнования в уличных танцах и в езде на скейтах, самокатах и BMX, зона для стрит-художников и выступления диджеев и музыкантов.

