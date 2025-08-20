«Многоточие» выступит в Краснодаре. У олдов защемит в душе тоска

Руставели выступит с хитами «Многоточия» и новыми песнями в краснодарском «Рок-баре» на Горького (18+)

28 августа в The Rock Bar пройдет концерт известной рэп-группы «Многоточие». Бессменный лидер Руставели (Рустам Аляутдинов) исполнит все хиты и новые песни. За пультом его поддержит DJ Костя Nice-Man (он же Айс, бывший участник одной из первых отечественных рэп-групп К.Т.Л. D.L.L.).

На разогреве выступят инди-певица Kanatami, записавшая в прошлом году совместный альбом с Руставели «Время мертвой воды», и краснодарская рэпкор-группа R.K.S.

Группа «Многоточие» образовалась в 1998 году и получила широкую известность благодаря хитам «В жизни так бывает» и «Щемит в душе тоска». Тексты песен, в большинстве случаев написанные и исполняемые Руставели, затрагивают остросоциальные и антинаркотические темы.