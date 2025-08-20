Для отрезанных от цивилизации жителей села Туапсинского района откроют временную дорогу. Но не для всех

  • © Скриншот из телеграм-канала «Кубань-Спас» https://t.me/kubanspas/536
    © Скриншот из телеграм-канала «Кубань-Спас» https://t.me/kubanspas/536

В селе Лермонтово Туапсинского района решили открыть безопасную дорогу через местные санатории, но только для 200 машин

Предыстория: 3 августа в Туапсинском районе Кубани разыгралась непогода. Стихия снесла мост в селе Лермонтово, соединяющий больше тысячи жителей с инфраструктурой —  в заречной части села нет ни больниц, ни магазинов, ни аптек. 

Тогда власти завили, что организовали альтернативный путь. Однако сельчане писали, что это шестикилометровый горный серпантин, по которому невозможно проехать.

Вечером 8 августа спасатели организовали в Лермонтово лодочную переправу, но она работает не всегда.

12 августа жители села Лермотово записали видеообращение с жалобой на бездействие властей и требованием открыть временный проезд по участку, находящемуся в частной собственности.

19 августа глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил в своем телеграм-канале, что для жителей заречной части села Лермонтово откроют дорогу через санатории «Сеченовец» и «Колос». Однако проехать там смогут только 200 машин, номера которых внесли в специальный список.

СК возбудил уголовное дело после обрушения моста в Туапсинском районе:

Напомним, что после обрушения моста 4 августа губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пообещал построить его заново и начать работы в середине августа.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, на это выделили более 629 млн рублей, но возвести объект пообещали только в конце 2027 года. Также чиновники заявили, что возводить временный мост на месте разрушенного «не имеет смысла».

Жители прокомментировали решение властей и отметили, что сельчане, у которых нет личных автомобилей, так и будут отрезаны от инфраструктуры:

«Конец 2027 года — это ужас. Бедные люди, которые не имеют своего транспорта. Проработайте возможность предоставить людям общественный транспорт, утром обед и вечером. Как школьники будут домой возвращаться? Все сразу продумать не получается».

Как писали Юга.ру, власти Туапсинского района призвали жителей кипятить питьевую воду перед употреблением.

