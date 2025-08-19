«Нервный климат». В Краснодарском крае прогнозируют усиление штормов, засух и наводнений

На Кубани ожидается учащение экстремальных климатических процессов

19 августа «ТАСС» со ссылкой на члена экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамина Голубитченко сообщило, что на Кубани ожидается усиление природных явлений и учащение паводков, засух и штормов.

Голубитченко подчеркнул, что такая ситуация вызвана «рваным» или «нервным» климатом, который характеризуется сильными проявлениями непогоды.

«Если уж дождь, то ливень. Если уж жара, то это очень высокие температуры. Если уж мороз, то близкий к такому состоянию, которого давно не достигал. Если уж ветер, то штормовой. Поэтому нужно быть максимально готовыми к разным погодным проявлениям», — отметил он.

Воздух теплее нормы и засуха:

Голубитченко заявил, что в последние годы интервалы между наводнениями на Черноморском побережье сократились. Ранее подобные явления возникали раз в 5-10 лет. Сейчас они происходят раз в 2-3 года, что говорит об ускорении климатических процессов. 

Ранее Юга.ру писали о непогоде в Краснодарском крае. Так, например, 8 августа на Сочи обрушился шторм. Были затоплены федеральная трасса, улицы и база отдыха. 

3 августа в Туапсинском районе Кубани разыгралась непогода. Стихия снесла железный мост, соединяющий село Лермонтово с микрорайоном Лазурная Поляна. В тот же день в Горячем Ключе обвалился мост из-за подъема уровня воды в реке. 

С другой стороны, на Кубани отмечается аномальная засуха, из-за которой произошел неурожай зерна, кукурузы, подсолнечника и арбузов. 

А в Краснодаре обмелело водохранилище — теплоходы могут перестать курсировать по реке Кубань. 

Как писали Юга.ру, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о предстоящем бархатном сезоне на Кубани.

