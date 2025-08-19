«Нервный климат». В Краснодарском крае прогнозируют усиление штормов, засух и наводнений

19 августа «ТАСС» со ссылкой на члена экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамина Голубитченко сообщило, что на Кубани ожидается усиление природных явлений и учащение паводков, засух и штормов.

Голубитченко подчеркнул, что такая ситуация вызвана «рваным» или «нервным» климатом, который характеризуется сильными проявлениями непогоды.

«Если уж дождь, то ливень. Если уж жара, то это очень высокие температуры. Если уж мороз, то близкий к такому состоянию, которого давно не достигал. Если уж ветер, то штормовой. Поэтому нужно быть максимально готовыми к разным погодным проявлениям», — отметил он.