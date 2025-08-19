В Краснодаре теплоход может закрыть навигацию по реке Кубань из-за обмелевшего водохранилища

В связи с аномальной жарой уровень воды в краснодарском водохранилище опустился до 27, 13 метров

19 августа Кубанское бассейновое водное управление сообщило, что уровень воды в краснодарском водохранилище составляет 27,13 метров. Это критическая отметка, так как нормальный уровень — 32,75 метров. Причиной стала аномальная засуха.

Помимо этого, 18 августа стало известно, что на этой неделе прогулочный теплоход, который ходит по реке Кубань, закрывает навигацию.

Отметим, что в середине августа 2024 года теплоход тоже перестал курсировать по маршруту из-за обмелевшего водохранилища. Тогда уровень воды опускался еще ниже — до 25,67 метров.

Напомним, что сезонную навигацию по реке Кубань открыли 19 апреля. Теплоход курсирует ежедневно с Кубанской набережной, 39. Обычно судно ходит до Рождественского парка в Юбилейном микрорайоне и возвращается обратно.

Как писали Юга.ру, проект реконструкции Краснодарского водохранилища начнут разрабатывать в 2026 году.

