В Краснодаре теплоход закроет навигацию по реке Кубань из-за обмелевшего водохранилища

Помимо этого, 18 августа стало известно, что на этой неделе прогулочный теплоход, который ходит по реке Кубань, закрывает навигацию.



Отметим, что в середине августа 2024 года теплоход тоже перестал курсировать по маршруту из-за обмелевшего водохранилища. Тогда уровень воды опускался еще ниже — до 25,67 метров.



Напомним, что сезонную навигацию по реке Кубань открыли 19 апреля. Теплоход курсирует ежедневно с Кубанской набережной, 39. Обычно судно ходит до Рождественского парка в Юбилейном микрорайоне и возвращается обратно.