Краснодарское водохранилище обмелело до критической отметки. Теплоход закрыл навигацию по реке Кубань
Из-за аномальной засухи уровень воды в краснодарском водохранилище опустился до 25,6 метров
22 августа Кубанское бассейновое водное управление сообщило, что уровень воды в краснодарском водохранилище составляет 25,67 метров. Это критическая отметка, нормальный подпорный уровень — 32,75 метров. Причиной стала аномальная засуха.
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