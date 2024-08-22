Краснодарское водохранилище обмелело до критической отметки. Теплоход закрыл навигацию по реке Кубань

Из-за аномальной засухи уровень воды в краснодарском водохранилище опустился до 25,6 метров

22 августа Кубанское бассейновое водное управление сообщило , что уровень воды в краснодарском водохранилище составляет 25,67 метров. Это критическая отметка, нормальный подпорный уровень — 32,75 метров. Причиной стала аномальная засуха.

17 августа прогулочный теплоход по реке Кубань закрыл навигацию в 2024 году из-за низкого уровня воды.

Ранее стало известно, что виноделие в Краснодарском крае не пострадало от анормальной жары. Урожай сохранился за счет дождей зимой и весной.