Краснодарское водохранилище обмелело до критической отметки. Теплоход закрыл навигацию по реке Кубань

Краснодарский край

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  • © Фото Кирилла Панькова, Юга.ру
    © Фото Кирилла Панькова, Юга.ру

Из-за аномальной засухи уровень воды в краснодарском водохранилище опустился до 25,6 метров

22 августа Кубанское бассейновое водное управление сообщило, что уровень воды в краснодарском водохранилище составляет 25,67 метров. Это критическая отметка, нормальный подпорный уровень — 32,75 метров. Причиной стала аномальная засуха.

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Ранее стало известно, что виноделие в Краснодарском крае не пострадало от анормальной жары. Урожай сохранился за счет дождей зимой и весной. 

Как писали Юга.ру, синоптики прогнозируют ухудшение погоды на Кубани. В регионе перед выходными ожидаются сильные дожди с ветром.

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Краснодарское водохранилище обмелело до критической отметки. Теплоход закрыл навигацию по реке Кубань
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