Краснодарских застройщиков обяжут строить поликлиники

Краснодарский край

    © Фото snowing, freepik.com

Строительство поликлиник станет обязательным требованием для проектов комплексной жилой застройки в Краснодаре

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил о том, что для девелоперов, застраивающих Краснодар, вскоре появится новая законодательная норма.

«Поликлиники нужно сделать неотъемлемой частью правил комплексного развития новых территорий [Краснодара]. Это станет обязательной нормой для всех застройщиков, которые на сегодняшний день уже не имеют права возводить жилые дома без достаточного количества школ и детских садов»,цитирует Кондратьева сайт краевой администрации.

По слоам губернатора, по-другому не получится добиться «качества жизни в быстрорастущем городе-миллионнике».

Такое заявление чиновник сделал после того, как посетил стройки поликлиник в поселке Российском, в районе Московской / Петра Метальникова и в станице Елизаветинской. Как сообщает пресс-служба краевой администрации, все три объекта возводят с отставанием от проектных сроков.

Ранее Юга писали о том, что в Ингушетии обрушился строящийся ТЦ, который незадолго до этого местная пресса хвалила за прочность и безопасность, а в Сочи обнаружили пещеру, десятилетиями использовавшуюся в качестве свалки.

