Стекло, химикаты, черепа и кости животных. В Сочи обнаружили пещеру, в которую десятилетиями сбрасывали мусор

В селе под Сочи обнаружили пещеру с опасными отходами. Вода из загрязненной зоны может попасть в местные реки

14 августа телеграм-канал Сочинского географического общества сообщил, что в селе Ермоловка Бережного района спелеологи обнаружили пещеру, заваленную мусором. Она была заполнена бытовыми отходами, химикатами, а также черепами и костями животных. Общий объем подземной стихийной свалки составил около 200 кубометров.

Спелеолог — специалист, который занимается исследованием пещер и других природных подземных образований.

«Этот мусор был в три человеческих роста. Его туда скидывали десятилетиями. Объемы примерно посчитали — получилось около 20 КАМАЗов. Там были бытовые отходы, масла, продукты нефтепереработки, стекло. Чуть ниже, видимо, был какой-то скотомогильник, потому что лежало много черепов коров, собак и различных костей», — рассказали специалисты.

В Сочинском географическом обществе отметили, что ситуация в любой момент может приобрести чрезвычайный характер, так как в первых пробах грунта и воды из пещеры ученые нашли токсичные вещества (запрещенный инсектицид ДДТ и его метаболит). Они представляют серьезную угрозу здоровью человека и особо охраняемым природным территориям.

Пещера является частью Ахштырской карстовой системы глубиной до 100 метров. Вода из нее попадает в подземную реку, а затем через протоки может оказаться в ближайших водоемах — от Псоу до Хосты.