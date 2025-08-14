В Ингушетии обрушился строящийся ТЦ. Ранее застройщик уверял, что здание выдержит землетрясение в 9 баллов

Во время строительства торгового центра в Магасе обрушилась опалубка. Пострадали три человека

11 августа пресс-служба ГУ МЧС России по республике Ингушетия сообщила, что в Магасе обрушился строящийся двухэтажный торговый центр. Это произошло во время заливки колонн и перекрытий.



По данным спасателей, в результате пострадали три человека. Их направили в больницу. Сейчас врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

В МЧС заявили, что причиной происшествия стало разрушение опалубки, которая не выдержала нагрузку при заливке бетона.



Отметим, что ранее в интервью газете «Ингушетия» замгендиректора подрядчика — компании ООО «Парк Плаза» — Микаил Амаков заявлял, что все конструкции «приведены к современным требованиям по прочности и безопасности по 9-ти бальной шкале устойчивости при землетрясениях».



Также в сюжете телеканала «Магас-24» отмечали, что на объекте «работают профессиональные бригады и используются только качественные материалы, инновационная техника и индивидуальный подход к каждому этапу строительства».



Власти Ингушетии и «Парк Плаза» пока никак не комментировали ЧП.