В Ингушетии обрушился строящийся ТЦ. Ранее застройщик уверял, что здание выдержит землетрясение в 9 баллов

Ингушетия

Во время строительства торгового центра в Магасе обрушилась опалубка. Пострадали три человека

11 августа пресс-служба ГУ МЧС России по республике Ингушетия сообщила, что в Магасе обрушился строящийся двухэтажный торговый центр. Это произошло во время заливки колонн и перекрытий.

По данным спасателей, в результате пострадали три человека. Их направили в больницу. Сейчас врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

В Новошахтинске загорелся ТЦ «Русь»:

В МЧС заявили, что причиной происшествия стало разрушение опалубки, которая не выдержала нагрузку при заливке бетона.

Отметим, что ранее в интервью газете «Ингушетия» замгендиректора подрядчика — компании ООО «Парк Плаза» — Микаил Амаков заявлял, что все конструкции «приведены к современным требованиям по прочности и безопасности по 9-ти бальной шкале устойчивости при землетрясениях».

Также в сюжете телеканала «Магас-24» отмечали, что на объекте «работают профессиональные бригады и используются только качественные материалы, инновационная техника и индивидуальный подход к каждому этапу строительства»

Власти Ингушетии и «Парк Плаза» пока никак не комментировали ЧП.

Как писали Юга.ру, в конце декабря 2024 года в торговом центре во Владикавказа произошел взрыв и пожар. Погибла женщина.

