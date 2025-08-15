«Миссия на Земле выполнена». Краснодарский бар Mr. Drunke Bar закрывается после 16 лет работы

13 августа бар Mr. Drunke Bar в своем телеграм-канале сообщил, что заведение закрывается после 16 лет работы.

«Миссия на Земле выполнена. В 16-й год пребывания на планете Земля Mr. Drunke завершает свою миссию и отправляется искать другие миры, которым нужна его помощь», — написали сотрудники бара.

В связи с закрытием бар объявил аукцион на элементы интерьера заведения. До 16 августа — последнего рабочего дня бара — любой желающий может выбрать в нем понравившийся предмет, назвать цену, поторговаться и «забрать кусочек истории великого бара» с собой.

«Это был великий бар, в котором мы учились смеяться без стеснения, танцевать так, как будто никто не смотрит, дружить без лишних слов и пить так, чтобы потом было что вспомнить. Здесь рождались истории, иногда весьма пикантные…Спасибо за все, легенда!» — поделился впечатлениями один из бывших сотрудников бара с редакцией Юга.ру.