«Миссия на Земле выполнена». Краснодарский бар Mr. Drunke Bar закрывается после 16 лет работы

Краснодарский край

Распечатать

  • © Николай Ильин, ЮГА.ру
    © Николай Ильин, ЮГА.ру

В Краснодаре закрывается Mr. Drunke Bar. Желающие могут купить предметы интерьера из заведения

13 августа бар Mr. Drunke Bar в своем телеграм-канале сообщил, что заведение закрывается после 16 лет работы.

«Миссия на Земле выполнена. В 16-й год пребывания на планете Земля Mr. Drunke завершает свою миссию и отправляется искать другие миры, которым нужна его помощь», — написали сотрудники бара. 

В связи с закрытием бар объявил аукцион на элементы интерьера заведения. До 16 августа — последнего рабочего дня бара — любой желающий может выбрать в нем понравившийся предмет, назвать цену, поторговаться и «забрать кусочек истории великого бара» с собой. 

«Это был великий бар, в котором мы учились смеяться без стеснения, танцевать так, как будто никто не смотрит, дружить без лишних слов и пить так, чтобы потом было что вспомнить. Здесь рождались истории, иногда весьма пикантные…Спасибо за все, легенда!» — поделился впечатлениями один из бывших сотрудников бара с редакцией Юга.ру. 

«Снобизма в Краснодаре больше, чем в Москве»:

Бар Mr. Drunke Bar основал ресторатор Тахир Холикбердиев в августе 2009 года. Заведение стало культовым местом для краснодарских тусовщиков. 

Бар был официальным партнером ФК «Краснодар» — там проводились трансляции матчей команды.

В заведении устраивали различные концерты и мероприятия. Например, в 2012 году в баре состоялась встреча с галеристом Маратом Гельманом. 

С 2012 года в заведении проводилась благотворительная акция «Усабрь», посвященная мужскому здоровью и борьбе с раком простаты. Участники акции в течение месяца не брили усы и собирали средства на благотворительность.

За годы существования заведение многое пережило. Например, в 2021 году бару пришлось снять вывеску, потому что она была не по нормам. Элементы вывески продали, а вырученные деньги отправили приюту для животных «Краснодог». 

А в 2022 году в здании, где расположен бар, власти утвердили предметы охраны культурного наследия. Это жилой дом с торговыми помещениями 1900-1901 годов постройки — в его интерьерах сохранились декоративные розетки и рельефные орнаменты на потолке. 

В 2022 году Тахир Холикбердиев продал Mr. Drunke Bar. Кто сейчас является владельцем заведения — неизвестно. 

Как писали Юга.ру, в июне в Японском саду Краснодара открылся первый на юге России типрессо-бар — «Каппу Ча».

Алкоголь Город Еда Заведения Краснодар Малый и средний бизнес Рестораны Тахир Холикбердиев Торговля

Новости

В аэропорту Сочи задерживаются вылеты в Турцию, Грузию, Сербию, Египет, ОАЭ и несколько российских городов
Солнечно и без осадков. Какая погода будет в Краснодарском крае в выходные
Стекло, химикаты, черепа и кости животных. В Сочи обнаружили пещеру, в которую десятилетиями сбрасывали мусор
В Дагестане ингушские мужчины устроили рейд в поисках «порочных» женщин
Крепкий рубль, непогода и разлив мазута. Спрос на отдых в Краснодарском крае упал на 21%
В Краснодаре в районе ТРЦ «Красная Площадь» планируют расширить дорогу

Лента новостей

Перед Крымским мостом вторые сутки огромные пробки
Сегодня, 11:51
Перед Крымским мостом вторые сутки огромные пробки
Туристам приходится стоять в заторах до пяти часов
Жителя Краснодарского края осудили на 3 года за «слив» нюдсов бывшей жены
Вчера, 15:58
Жителя Краснодарского края осудили на 3 года за «слив» нюдсов бывшей жены
«Миссия на Земле выполнена»
Сегодня, 11:37
«Миссия на Земле выполнена»
Краснодарский бар Mr. Drunke Bar закрывается после 16 лет работы

Реклама на сайте