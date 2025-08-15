«Миссия на Земле выполнена». Краснодарский бар Mr. Drunke Bar закрывается после 16 лет работы
В Краснодаре закрывается Mr. Drunke Bar. Желающие могут купить предметы интерьера из заведения
13 августа бар Mr. Drunke Bar в своем телеграм-канале сообщил, что заведение закрывается после 16 лет работы.
«Миссия на Земле выполнена. В 16-й год пребывания на планете Земля Mr. Drunke завершает свою миссию и отправляется искать другие миры, которым нужна его помощь», — написали сотрудники бара.
В связи с закрытием бар объявил аукцион на элементы интерьера заведения. До 16 августа — последнего рабочего дня бара — любой желающий может выбрать в нем понравившийся предмет, назвать цену, поторговаться и «забрать кусочек истории великого бара» с собой.
«Это был великий бар, в котором мы учились смеяться без стеснения, танцевать так, как будто никто не смотрит, дружить без лишних слов и пить так, чтобы потом было что вспомнить. Здесь рождались истории, иногда весьма пикантные…Спасибо за все, легенда!» — поделился впечатлениями один из бывших сотрудников бара с редакцией Юга.ру.
Бар Mr. Drunke Bar основал ресторатор Тахир Холикбердиев в августе 2009 года. Заведение стало культовым местом для краснодарских тусовщиков.
Бар был официальным партнером ФК «Краснодар» — там проводились трансляции матчей команды.
В заведении устраивали различные концерты и мероприятия. Например, в 2012 году в баре состоялась встреча с галеристом Маратом Гельманом.
С 2012 года в заведении проводилась благотворительная акция «Усабрь», посвященная мужскому здоровью и борьбе с раком простаты. Участники акции в течение месяца не брили усы и собирали средства на благотворительность.
За годы существования заведение многое пережило. Например, в 2021 году бару пришлось снять вывеску, потому что она была не по нормам. Элементы вывески продали, а вырученные деньги отправили приюту для животных «Краснодог».
А в 2022 году в здании, где расположен бар, власти утвердили предметы охраны культурного наследия. Это жилой дом с торговыми помещениями 1900-1901 годов постройки — в его интерьерах сохранились декоративные розетки и рельефные орнаменты на потолке.
В 2022 году Тахир Холикбердиев продал Mr. Drunke Bar. Кто сейчас является владельцем заведения — неизвестно.
