Краснодарскому бару Mr. Drunke Bar пришлось снять вывеску, потому что она была не по нормам

В Краснодаре 8 июля бар Mr. Drunke Bar по требованию властей снял вывеску. Ее элементы решили продать и направить деньги на благотворительность

Напомним, весной 2019 года главный архитектор Краснодара Наталья Машталир презентовала дизайн-код, который определяет единый стиль оформления фасадов и вывесок и призван избавить город от визуального мусора. Позже запустили и соответствующий сайт с рекомендациями по оформлению торговых объектов, летних кафе и жилых домов.

8 июля в фейсбуке бара Mr. Drunke Bar появилось сообщение о демонтаже вывески. Владельцу заведения пришло предписание из администрации с требованием убрать вывеску, которая висела с 2009 года. Вывеску было решено снять, а ее элементы вывесить на продажу. Вырученные деньги отправят приюту для животных «Краснодог». Подробную информацию о продаже можно узнать в фейсбуке бара.

9 июля Юга.ру связались с владельцем бара Тахиром Холикбердиевым, чтобы узнать его мнение. Он рассказал, что здание, где находится Mr. Drunke Bar, назначено на реставрацию, поэтому вывеску все равно пришлось бы снять. Только реставрация еще не началась, а вывеску уже потребовали демонтировать. «Нам сказали, что вывеска не соответствует архитектурному стилю города и нормам. А если посмотреть на другую сторону улицы Красноармейская, то можно увидеть вечную стройку, которая закрыта непонятным забором уже больше 12 лет. Получается, разваленное здание вписывается в дизайн-код, а наша вывеска — нет», — прокомментировал владелец бара.

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