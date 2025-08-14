В соцсетях появились сообщения об эвакуации сотрудников аэропортов Краснодара и Анапы. Это встревожило жителей

В закрытых аэропортах Анапы и Краснодара эвакуировали сотрудников. В «Аэродинамике» объяснили, что это были плановые учения

14 августа в соцсетях появилась информация об эвакуации сотрудников закрытых аэропортов Краснодара и Анапы. Эти сообщения встревожили местных жителей на фоне объявленной беспилотной опасности. При этом пресс-службы авиагаваней об эвакуациях не передавали.

Представители холдинга «Аэродинамика», управляющего обоими аэропортами, пояснили СМИ, что мероприятие носило учебный характер. По данным пресс-службы, такие тренировки проводят часто, чтобы подготовить персонал к ЧС, отработать быструю эвакуацию и научить сотрудников правильно действовать в защитных сооружениях.

«Основная цель — практическая отработка действий персонала при получении сигнала об угрозе», — отметили в «Аэродинамике».



Напомним, что аэропорты Краснодара и Анапы закрыли 24 февраля 2022 года после начала СВО. В декабре 2023-го в СМИ появилась информация о возможном открытии воздушной гавани столицы Кубани, однако Минобороны запретило запускать ее для гражданских полетов.



При этом весной 2024 года Росавиация открыла аэропорт Элисты — первый из закрытых с начала СВО. Летом того же года аэрохаб Сочи вновь запустил туда прямые рейсы. А в июле 2025 года возобновил полеты аэропорт Геленджика.