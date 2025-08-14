Власти Геленджика ограничили подачу воды. Жители считают, что ее экономят из-за наплыва туристов
В нескольких районах Геленджика снизили давление воды. Когда нормализуют подачу ресурса, не уточняется
13 августа телеграм-канал «Концессия водоснабжения — Геленджик» сообщил, что ожидается снижение подачи воды в центральных районах города, в микрорайоне Магилат, в селах Кабардинка и Дивноморское.
«В утренние и вечерние часы подача воды производится с нормативным давлением. В дневные и ночные часы подача воды в городскую сеть производится со сниженным давлением», — говорится в сообщении.
Когда нормализуют подачу воды и по какому графику ее будут подавать, не уточняется. В КВГ добавили, что проблемы с водой произошли из-за жары — в скважинах Дивноморского водозабора сильно упал уровень воды. Также на курорте «выросло потребление воды».
Отметим, что в Геленджике 1 июня стартовал курортный сезон. В этом году там ожидался еще больший наплыв туристов из-за недоступности Анапы — до 4,7 млн отдыхающих.
Напомним, что прошлым летом курорт посетили 4 млн и почти 100 тыс. человек. Это в 35 раз больше, чем официальное количество населения. Местные жители жаловались, что город не выдерживает такого наплыва туристов. В июле ежедневно отключали свет и воду, из-за энергоаварий не работали рестораны и аттракционы, пляжи были переполнены, а в жилых районах не успевали вывозить мусор.
Жители Геленджика отреагировали на новость в соцсетях и рассказали, что ресурса нет и в других районах. Также некоторые горожане считают, что давление занижают искусственно, чтобы обеспечить водой туристические районы:
«Не заметно, что в центре нехватка воды. Нехватка, как всегда повыше, потому что вы искусственно давление занижаете».
«Нет конкретного времени, поэтому можно манипулировать регулировкой воды. Весь город должен находиться в одинаковом положении, если такая ситуация. Еще раз определите время подачи воды по графику и соблюдайте его».
«Будьте честны перед жителями, пишите прямо, что воды не будет»».
«Не приглашайте отдыхающих, раз не справляетесь».
«Если только вводится снижение давления, то куда исчезает вода каждый день в 23:00 по адресу: Орджоникидзе, 7 уже на протяжении месяца».
«Вода подается хорошо тому, кому надо».
«А Мантуровские виноградники между Кабардинской и Марьинским чем поливаете? Тоже тонкой струйкой».
Как писали Юга.ру, губернатор Кубани пообещал достроить Троицкий водопровод в 2025 году, но это не решит все проблемы с водоснабжением Новороссийска и Геленджика.