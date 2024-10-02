Не хватало света, воды и пляжей. Как прошел курортный сезон в Геленджике, который посетило больше 4 млн туристов

Курорт посетили 4 млн и почти 100 тыс. отдыхающих. Это в 35 раз больше, чем официальное количество жителей

2 октября мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что с начала 2024 года в городе побывало 4 млн 93 тыс. 797 туристов. «Для сравнения за весь 2023 год эта цифра составляла 4,055 млн туристов. В Геленджике побит рекорд по количеству отдыхающих последних трех лет», — написал Богодистов в своем телеграм-канале.

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При этом местные жители неоднократно жаловались, что город не выдерживает такого наплыва туристов. Вот с какими проблемами столкнулся курорт за последние несколько месяцев. Из-за большого количества отдыхающих пляжи Геленджика стали одними из самых перегруженных в Краснодарском крае. В августе Российский союз туриндустрии сообщил, что в норме на одного человека на пляже должно приходиться 5 кв. метров, в Геленджике в пик сезона один квадратный метр делили больше трех человек.

Однако главным испытанием для жителей и туристов стали массовые отключения света в июле 2024 года. Электроэнергии в домах не было от 2 до 10 часов, а в некоторых районах люди жили без света по несколько дней. При этом не во всех гостиницах работали генераторы. Во время отключений в центре города и на набережной закрывались кафе и рестораны. «Геленджикэлектросеть» рекомендовала жителям и туристам экономить электроэнергию — не использовать электроприборы одновременно, по возможности отказаться от кондиционера и не включать стиральную машинку днем.

Аналогичные проблемы были и с водоснабжением. Еще в начале июля в городе регулярно снижали напор воды в домах, жители жаловались, что воды не было несколько дней подряд. «Концессия водоснабжения — Геленджик» объяснила, что перебои связаны с засухой и рекордным количеством туристов, одновременно находящихся на курорте. Еще одной проблемой курортного и бархатного сезонов стал мусор. Жители Геленджика до сих пор жалуются, что в городе все мусорки завалены отходами. Фотографии с заполненными контейнерами регулярно появляются в местных пабликах. 24 сентября мэр Богодистов заявил, что мусороуборочная компания «Эко-Юг» не справляется с вывозом отходов, но пообещал, что в ближайшие дни город будет очищен.