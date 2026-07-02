25 млн рублей за «особый порядок». В Сочи экс-судья попал под следствие

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Pavel Danilyuk сайта pexels.com
    © Фото пользователя Pavel Danilyuk сайта pexels.com

Бастрыкин запросил согласие на возбуждение уголовного дела против сочинского судьи в отставке

2 июля пресс-служба Следственного комитета сообщила, что председатель СК Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении отставного судьи Лазаревского районного суда Сочи Сергея Богдановича.

По данным оперативников, 1 июля 2025 года обвиняемый через посредников получил первую часть взятки в размере 25 млн рублей. Общая сумма вознаграждения должна была составить 50 млн рублей.

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Судью хотят обвинить в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Это преступление предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Сафарбий Напсо передавал деньги через Олега Зенина, Романа Нестеренко и Сергея Хребтенко. Уголовное дело в отношении Зенина и Нестеренко, которым инкриминируют посредничество во взяточничестве (ч. 4 статьи 291.1 УК РФ), уже рассматривают в суде. Дело в отношении Хребтенко выделили в отдельное производство.

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Деньги Коррупция Преступления Следственный комитет Сочи Суд

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