25 млн рублей за «особый порядок». В Сочи экс-судья попал под следствие

Бастрыкин запросил согласие на возбуждение уголовного дела против сочинского судьи в отставке

По данным оперативников, 1 июля 2025 года обвиняемый через посредников получил первую часть взятки в размере 25 млн рублей. Общая сумма вознаграждения должна была составить 50 млн рублей.

2 июля пресс-служба Следственного комитета сообщила , что председатель СК Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении отставного судьи Лазаревского районного суда Сочи Сергея Богдановича.

Деньги передал Богдановичу подсудимый Сафарбий Напсо за принятие решения в его пользу: рассмотрение уголовного дела в особом порядке и назначение наказания, не связанного с реальным лишением свободы.

Судью хотят обвинить в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Это преступление предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Сафарбий Напсо передавал деньги через Олега Зенина, Романа Нестеренко и Сергея Хребтенко. Уголовное дело в отношении Зенина и Нестеренко, которым инкриминируют посредничество во взяточничестве (ч. 4 статьи 291.1 УК РФ), уже рассматривают в суде. Дело в отношении Хребтенко выделили в отдельное производство.