В Краснодаре средний чек на концерты вырос в два раза — до 10 тыс. рублей

Краснодарский край

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  • © Фото teksomolika, ru.freepik.com
    © Фото teksomolika, ru.freepik.com

В первой половине 2026 года краснодарцы в среднем отдавали за билет на концерт 10 тыс. рублей. На шоу — около 6000, на фестивали — более 5000

2 июля пресс-служба сервиса Ticketscloud сообщила, сколько жители Краснодара в среднем тратили на билеты на развлекательные мероприятия в первой половине 2026 года. Компания также сравнила эти показатели с данными за аналогичный период 2025-го.

Больше всего краснодарцы тратили на концерты — средний чек составил 10 047 рублей. Это более чем в два раза больше, чем годом ранее: в первом полугодии 2025 года он составлял 4740 рублей.

На втором месте по величине среднего чека оказались мероприятия в сфере развития — 6875 рублей против 4041 рубля годом ранее. На третьем — шоу: 6195 рублей против 2355 рублей.

Южная концертная столица:

Далее следуют фестивали — 5199 рублей (2043 рубля в прошлом году) и мероприятия для детей — 5046 рублей (2239 рублей). Также вырос средний чек на спортивные мероприятия, вечеринки и экскурсии — с 750 до 1000 рублей.

Отметим, что анализ основан только на данных о билетах, приобретенных через сервис Ticketscloud.

Как писали Юга.ру, 9 июля в Краснодаре пройдет рэп-фестиваль Random Fest 2026.

Город Деньги Концерты Краснодар отдых Развлечения Статистика Фестивали

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В Краснодаре средний чек на концерты вырос в два раза — до 10 тыс. рублей
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