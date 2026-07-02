В Краснодаре средний чек на концерты вырос в два раза — до 10 тыс. рублей

В первой половине 2026 года краснодарцы в среднем отдавали за билет на концерт 10 тыс. рублей. На шоу — около 6000, на фестивали — более 5000

2 июля пресс-служба сервиса Ticketscloud сообщила, сколько жители Краснодара в среднем тратили на билеты на развлекательные мероприятия в первой половине 2026 года. Компания также сравнила эти показатели с данными за аналогичный период 2025-го.

Больше всего краснодарцы тратили на концерты — средний чек составил 10 047 рублей. Это более чем в два раза больше, чем годом ранее: в первом полугодии 2025 года он составлял 4740 рублей.

На втором месте по величине среднего чека оказались мероприятия в сфере развития — 6875 рублей против 4041 рубля годом ранее. На третьем — шоу: 6195 рублей против 2355 рублей.