Дешевле Сочи на 30%, но без ажиотажа. Эксперты рассказали, почему Абхазия не оправдала ожиданий туррынка

Абхазия

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  • Вид на Гагру © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Вид на Гагру © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Летний сезон в Абхазии разочаровал туроператоров

1 июля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что спрос на отдых в Абхазии падает. Это несмотря на то, что республика продолжает оставаться одним из самых бюджетных пляжных направлений нынешнего лета.

Отдых в Абхазии обходится в среднем на 20–30% дешевле, чем в соседнем Сочи, однако дефицита мест в отелях нет даже в пик сезона. В «Интуристе» фиксируют снижение продаж на 5–7%, глава туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин оценивает падение спроса до 10%, а у Pegas Touristik отставание от прошлогодних показателей достигает 20–25%.

В лучшем случае, по агрегированным данным, спрос прибавил около 5%. Это далеко не тот рост, на который рассчитывали игроки туристического рынка.

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Главная надежда была на перераспределение потоков: предполагалось, что Абхазия примет часть туристов, отказавшихся от Крыма из-за логистических и топливных проблем, а также от Сочи, где аэропорт продолжает работать с перебоями. Однако эффекта замещения не случилось.

«Интурист» видит основную проблему в нестабильной работе аэропорта Сочи. Именно через него в Абхазию добирается большинство туристов, и любые задержки или отмены рейсов серьезно дестабилизируют планы путешественников.

В Fun&Sun добавили, что сложности возникают и на сухопутной границе: пограничный переход в Псоу периодически закрывают из-за объявляемых в Сочи и Сириусе угроз БПЛА, что создает очереди и срывает трансферы.

Эксперты считают, что главным драйвером для роста спроса может стать именно авиасообщение. Аэропорт Сухума, возобновивший работу в мае 2025 года, уже начал менять логистику: прямой перелет из Москвы занимает около трех часов. В «Русском Экспрессе» отмечают, что, в отличие от других южных направлений, в Абхазии нет закрытий авиагавани и массовых задержек рейсов, что дает туристам уверенность при планировании.

В Pegas Touristik уверены, что переориентация части полетных программ из Сочи в Сухум может серьезно увеличить турпоток.

Как писали Юга.ру, детям до 14 лет сохранили въезд в Абхазию без загранпаспорта.

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