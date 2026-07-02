Дешевле Сочи на 30%, но без ажиотажа. Эксперты рассказали, почему Абхазия не оправдала ожиданий туррынка

1 июля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что спрос на отдых в Абхазии падает. Это несмотря на то, что республика продолжает оставаться одним из самых бюджетных пляжных направлений нынешнего лета.

Отдых в Абхазии обходится в среднем на 20–30% дешевле, чем в соседнем Сочи, однако дефицита мест в отелях нет даже в пик сезона. В «Интуристе» фиксируют снижение продаж на 5–7%, глава туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин оценивает падение спроса до 10%, а у Pegas Touristik отставание от прошлогодних показателей достигает 20–25%.

В лучшем случае, по агрегированным данным, спрос прибавил около 5%. Это далеко не тот рост, на который рассчитывали игроки туристического рынка.