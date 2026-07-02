Дешевле Сочи на 30%, но без ажиотажа. Эксперты рассказали, почему Абхазия не оправдала ожиданий туррынка
Летний сезон в Абхазии разочаровал туроператоров
1 июля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что спрос на отдых в Абхазии падает. Это несмотря на то, что республика продолжает оставаться одним из самых бюджетных пляжных направлений нынешнего лета.
Отдых в Абхазии обходится в среднем на 20–30% дешевле, чем в соседнем Сочи, однако дефицита мест в отелях нет даже в пик сезона. В «Интуристе» фиксируют снижение продаж на 5–7%, глава туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин оценивает падение спроса до 10%, а у Pegas Touristik отставание от прошлогодних показателей достигает 20–25%.
В лучшем случае, по агрегированным данным, спрос прибавил около 5%. Это далеко не тот рост, на который рассчитывали игроки туристического рынка.
Главная надежда была на перераспределение потоков: предполагалось, что Абхазия примет часть туристов, отказавшихся от Крыма из-за логистических и топливных проблем, а также от Сочи, где аэропорт продолжает работать с перебоями. Однако эффекта замещения не случилось.
«Интурист» видит основную проблему в нестабильной работе аэропорта Сочи. Именно через него в Абхазию добирается большинство туристов, и любые задержки или отмены рейсов серьезно дестабилизируют планы путешественников.
В Fun&Sun добавили, что сложности возникают и на сухопутной границе: пограничный переход в Псоу периодически закрывают из-за объявляемых в Сочи и Сириусе угроз БПЛА, что создает очереди и срывает трансферы.
Эксперты считают, что главным драйвером для роста спроса может стать именно авиасообщение. Аэропорт Сухума, возобновивший работу в мае 2025 года, уже начал менять логистику: прямой перелет из Москвы занимает около трех часов. В «Русском Экспрессе» отмечают, что, в отличие от других южных направлений, в Абхазии нет закрытий авиагавани и массовых задержек рейсов, что дает туристам уверенность при планировании.
В Pegas Touristik уверены, что переориентация части полетных программ из Сочи в Сухум может серьезно увеличить турпоток.
Как писали Юга.ру, детям до 14 лет сохранили въезд в Абхазию без загранпаспорта.