«Южанин», «Сгущенка» и «Хмельной Повар». Пользователи назвали лучшие заведения общепита и других сфер в Краснодаре

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Сервис 2ГИС рассказал, какие места в Краснодаре жители и гости города считают лучшими

2 июля пресс-служба компании 2ГИС сообщила Юга.ру о победителях международной премии, в которой жители Краснодара выбрали лучшие заведения города.

В Краснодаре победителями в сфере общественного питания стали:

  • ресторан «Южанин»;
  • бар «Хмельной Повар»;
  • кофейни «Сгущенка» и «Зацепи»;
  • стритфуд «Краснодарский парень» и другие.

Среди лауреатов также кондитерская «Ванлав», пиццерия «Кубана Тоскана» и ресторан «Бастурма». Всего лучшими признали 19 ресторанов, 12 баров, 22 кафе, 15 кондитерских, 18 кофеен и 19 точек стритфуда.

Пирожковая «Печка» и бар «Бирюльки»:

Отметим, что победителей определяли на основе нескольких факторов:

  • полноты информации в профиле заведения;
  • оценок и отзывов;
  • наличия фотографий;
  • уровня активности пользователей.

Затем алгоритм объединил эти параметры в общий балл и определил место каждой компании в рейтинге.

Помимо заведений общепита, в Краснодаре выбрали победителей и в других сферах. Всего лауреатами стали 173 компании.

«Результаты Премии — это актуальный ориентир для поиска лучших мест в каждом городе и регионе, участвующем в проекте», — отметил директор по маркетингу 2ГИС Артем Кудзев.

Чтобы найти победителей на карте 2ГИС, нужно ввести в поиске «Премия 2ГИС». Подсказки помогут выбрать заведения нужного формата.

Международная Премия 2ГИС — проект, отмечающий самые популярные места в городах России и ближнего зарубежья. В 2026 году в ней участвовали семь стран, 147 городов и туристических локаций.

Победителей премии определяют не жюри и не сотрудники сервиса, а жители и гости городов. Лучшими становятся те места, которые пользователи чаще всего рекомендуют и высоко оценивают.

Всего в премии восемь категорий: «Поесть», «Гостиницы», «Велнес», «Авто», «Цветы», «Здоровье», «Фитнес» и «Красота». При этом каждая категория разделена на номинации — всего их 25.

Как писали Юга.ру, в июне Краснодар вошел в топ-3 городов по количеству кофеен.

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«Южанин», «Сгущенка» и «Хмельной Повар». Пользователи назвали лучшие заведения общепита и других сфер в Краснодаре
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