«Южанин», «Сгущенка» и «Хмельной Повар». Пользователи назвали лучшие заведения общепита и других сфер в Краснодаре

Среди лауреатов также кондитерская «Ванлав», пиццерия «Кубана Тоскана» и ресторан «Бастурма». Всего лучшими признали 19 ресторанов, 12 баров, 22 кафе, 15 кондитерских, 18 кофеен и 19 точек стритфуда.

2 июля пресс-служба компании 2ГИС сообщила Юга.ру о победителях международной премии, в которой жители Краснодара выбрали лучшие заведения города.

Отметим, что победителей определяли на основе нескольких факторов:

полноты информации в профиле заведения;

оценок и отзывов;

наличия фотографий;

уровня активности пользователей.

Затем алгоритм объединил эти параметры в общий балл и определил место каждой компании в рейтинге.

Помимо заведений общепита, в Краснодаре выбрали победителей и в других сферах. Всего лауреатами стали 173 компании.

«Результаты Премии — это актуальный ориентир для поиска лучших мест в каждом городе и регионе, участвующем в проекте», — отметил директор по маркетингу 2ГИС Артем Кудзев.

Чтобы найти победителей на карте 2ГИС, нужно ввести в поиске «Премия 2ГИС». Подсказки помогут выбрать заведения нужного формата.

Международная Премия 2ГИС — проект, отмечающий самые популярные места в городах России и ближнего зарубежья. В 2026 году в ней участвовали семь стран, 147 городов и туристических локаций.



Победителей премии определяют не жюри и не сотрудники сервиса, а жители и гости городов. Лучшими становятся те места, которые пользователи чаще всего рекомендуют и высоко оценивают.



Всего в премии восемь категорий: «Поесть», «Гостиницы», «Велнес», «Авто», «Цветы», «Здоровье», «Фитнес» и «Красота». При этом каждая категория разделена на номинации — всего их 25.