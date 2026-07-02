«Южанин», «Сгущенка» и «Хмельной Повар». Пользователи назвали лучшие заведения общепита и других сфер в Краснодаре
Сервис 2ГИС рассказал, какие места в Краснодаре жители и гости города считают лучшими
2 июля пресс-служба компании 2ГИС сообщила Юга.ру о победителях международной премии, в которой жители Краснодара выбрали лучшие заведения города.
В Краснодаре победителями в сфере общественного питания стали:
- ресторан «Южанин»;
- бар «Хмельной Повар»;
- кофейни «Сгущенка» и «Зацепи»;
- стритфуд «Краснодарский парень» и другие.
Среди лауреатов также кондитерская «Ванлав», пиццерия «Кубана Тоскана» и ресторан «Бастурма». Всего лучшими признали 19 ресторанов, 12 баров, 22 кафе, 15 кондитерских, 18 кофеен и 19 точек стритфуда.
Пирожковая «Печка» и бар «Бирюльки»:
Отметим, что победителей определяли на основе нескольких факторов:
- полноты информации в профиле заведения;
- оценок и отзывов;
- наличия фотографий;
- уровня активности пользователей.
Затем алгоритм объединил эти параметры в общий балл и определил место каждой компании в рейтинге.
Помимо заведений общепита, в Краснодаре выбрали победителей и в других сферах. Всего лауреатами стали 173 компании.
«Результаты Премии — это актуальный ориентир для поиска лучших мест в каждом городе и регионе, участвующем в проекте», — отметил директор по маркетингу 2ГИС Артем Кудзев.
Чтобы найти победителей на карте 2ГИС, нужно ввести в поиске «Премия 2ГИС». Подсказки помогут выбрать заведения нужного формата.
Международная Премия 2ГИС — проект, отмечающий самые популярные места в городах России и ближнего зарубежья. В 2026 году в ней участвовали семь стран, 147 городов и туристических локаций.
Победителей премии определяют не жюри и не сотрудники сервиса, а жители и гости городов. Лучшими становятся те места, которые пользователи чаще всего рекомендуют и высоко оценивают.
Всего в премии восемь категорий: «Поесть», «Гостиницы», «Велнес», «Авто», «Цветы», «Здоровье», «Фитнес» и «Красота». При этом каждая категория разделена на номинации — всего их 25.
Как писали Юга.ру, в июне Краснодар вошел в топ-3 городов по количеству кофеен.