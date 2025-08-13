Авито создает научный отдел для разработки собственных ИИ-технологий
Технологическая платформа Авито вложит больше 1 млрд рублей в собственный отдел исследований и разработок за три года
Как сообщила пресс-служба Авито, новое подразделение займется прикладными исследованиями, чтобы в будущем улучшить пользовательский опыт на платформе.
Отдел исследований и разработок (R&D) возглавил Александр Рыжков — один из десяти в мире четырехкратных Kaggle Grandmaster (высшее звание на престижных международных соревнованиях по машинному обучению) и бывший ведущий исследователь лаборатории ИИ Сбера.
Всего до 2028 года Авито инвестирует в развитие технологий генеративного ИИ больше 12 млрд рублей. Компания рассчитывает, что разработки полностью окупятся.
Отдел будет работать над прикладными проектами: большинство из них должны завершится не только научными статьями, но и реальным внедрением в сервисы Авито. Исследователи будут создавать работающие прототипы и передавать их продуктовым командам для запуска.
Гладко, мертво, безопасно:
«Мы будем работать по принципу быстрого прототипирования — от идеи до рабочего решения, которое можно протестировать на реальных пользователях. Это позволит нам оперативно оценивать эффективность новых подходов и масштабировать успешные эксперименты. Важная часть нашей миссии — стать связующим звеном между наукой и практикой, показать академическому сообществу, как их исследования могут решать реальные бизнес-задачи. Также планируем активно привлекать к работе студентов и аспирантов — молодые исследователи часто предлагают нестандартные решения, которые могут стать прорывными», — комментирует Александр Рыжков.
Основные направления исследований R&D:
- Генеративные модели: умные функции для улучшения пользовательского опыта и создания новых сценариев взаимодействия.
- Компьютерное зрение: автоматическое распознавание товаров и новые решения для обработки изображений.
- Голосовые технологии: разработка умных ассистентов с естественным диалогом.
- Защита от дипфейков: создание систем для выявления искусственного контента.
- 3D-технологии: интерактивные решения для визуализации товаров.
Отдел будет развивать партнерские программы с российскими вузами для совместных исследований и обучения молодых специалистов. Ранее Авито выступил партнером Летней школы по ИИ Института AIRI и ТГУ в Томске, где 80 студентов из 10 регионов России выполняли практическое задание от платформы по разработке ML-алгоритмов. Эти решения могут внедрить в продукт. В 2024 году компания запустила магистратуру по Data Science в МФТИ, а в сентябре 2025 откроет еще три программы в ВШЭ и ИТМО. До 2028 года Avito планирует подготовить до 3000 ИТ-специалистов в области ИИ.
Как писали Юга.ру, сервис Автотека от Авито внедрил нейросеть A-Vibe в отчеты о состоянии транспортных средств.