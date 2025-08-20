В Краснодаре пройдет лекция о фильмах Федерико Феллини

Краснодарский край

  • Кадр из фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь» © Скриншот видео с Rutube-канала «Fjord Wonders»
Кинокритик и киновед разберет главные фильмы итальянского режиссера (16+)

Образовательной проект Vita Nuova анонсировал на 24 августа лекцию «Большой F итальянского кино». Встреча посвящена режиссеру и сценаристу Федерико Феллини.

Программа:

  • дорога к сладкой жизни и прочие этапы становления великого режиссера;
  • карнавальная легкость и курортная буффонада, перетекающие из фильма в фильм;
  • как Феллини балансировал на гранях социального и политического.

Читает кинокритик и киновед Виктор Венгерский. На лекции он расскажет об особом художественном даре Феллини и разберет его главные фильмы — от «Ночей Кабирии» до «Амаркорда».

«Феллини не просто гений авторской режиссуры, но еще и демиург большой кинематографической вселенной. Давайте вместе погрузимся в шапито — шоу, стоящее лагерем в Риме на протяжении 50 лет», — приглашают организаторы.

Мероприятие состоится 24 августа в 17:00 в книжном магазине «Чарли» по улице Коммунаров, 58. Стоимость участия — 500 рублей. Необходима предварительная запись. 

Федерико Феллини — прославленный итальянский режиссер, лауреат четырех премий «Оскар» и «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Снял фильмы «Сладкая жизнь», «Восемь с половиной», «Рим», «Город женщин».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 23 августа пройдет спецпоказ аниме «Призрак в доспехах» Мамору Осии.

