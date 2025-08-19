В Краснодаре пройдет спецпоказ аниме «Призрак в доспехах»
В кинотеатре «Монитор» состоится кинопоказ аниме Мамору Осии с кинокритиком (18+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 23 августа специальный показ аниме «Призрак в доспехах» режиссера Мамору Осии. Японский постановщик погружает зрителя в футуристические городские пейзажи киберпанка и исследует влияние технологического прогресса на человеческую природу.
Действие происходит в 2029 году. Киборги стали обычным явлением и спокойно соседствуют с обычными людьми. Майор Мотоко Кусанаги из элитного спецподразделения полиции выходит на след загадочного кибертеррориста по прозвищу Кукловод, способного взламывать сознания.
Аниме «Призрак в доспехах» 1995 года основано на одноименной манге Масамунэ Сиро. Для своего времени картина стала прорывом по части графики. Сестры Вачовски вдохновлялись ей, когда создавали «Матрицу».
Аниме покажут в дубляже от «Студийной банды». После просмотра пройдет обсуждение ленты с кинокритиком Андреем Борзенко.
Кинопоказ состоится 23 августа в 17:00 в кинотеатре «Монитор Красная площадь» по улице Дзержинского, 100. Стоимость билетов — от 300 рублей.
