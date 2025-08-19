В Краснодаре пройдет спецпоказ аниме «Призрак в доспехах»

В кинотеатре «Монитор» состоится кинопоказ аниме Мамору Осии с кинокритиком (18+)

Действие происходит в 2029 году. Киборги стали обычным явлением и спокойно соседствуют с обычными людьми. Майор Мотоко Кусанаги из элитного спецподразделения полиции выходит на след загадочного кибертеррориста по прозвищу Кукловод, способного взламывать сознания.

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 23 августа специальный показ аниме «Призрак в доспехах» режиссера Мамору Осии. Японский постановщик погружает зрителя в футуристические городские пейзажи киберпанка и исследует влияние технологического прогресса на человеческую природу.

Аниме «Призрак в доспехах» 1995 года основано на одноименной манге Масамунэ Сиро. Для своего времени картина стала прорывом по части графики. Сестры Вачовски вдохновлялись ей, когда создавали «Матрицу».

Аниме покажут в дубляже от «Студийной банды». После просмотра пройдет обсуждение ленты с кинокритиком Андреем Борзенко.

Кинопоказ состоится 23 августа в 17:00 в кинотеатре «Монитор Красная площадь» по улице Дзержинского, 100. Стоимость билетов — от 300 рублей.