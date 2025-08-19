В Краснодаре пройдет спецпоказ аниме «Призрак в доспехах»

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из аниме «Призрак в доспехах» © Скриншот видео с Rutube-канала «Анимач — аниме онлайн»
    Кадр из аниме «Призрак в доспехах» © Скриншот видео с Rutube-канала «Анимач — аниме онлайн»

В кинотеатре «Монитор» состоится кинопоказ аниме Мамору Осии с кинокритиком (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 23 августа специальный показ аниме «Призрак в доспехах» режиссера Мамору Осии. Японский постановщик погружает зрителя в футуристические городские пейзажи киберпанка и исследует влияние технологического прогресса на человеческую природу.

Действие происходит в 2029 году. Киборги стали обычным явлением и спокойно соседствуют с обычными людьми. Майор Мотоко Кусанаги из элитного спецподразделения полиции выходит на след загадочного кибертеррориста по прозвищу Кукловод, способного взламывать сознания.

Читайте также:

Аниме «Призрак в доспехах» 1995 года основано на одноименной манге Масамунэ Сиро. Для своего времени картина стала прорывом по части графики. Сестры Вачовски вдохновлялись ей, когда создавали «Матрицу».

Аниме покажут в дубляже от «Студийной банды». После просмотра пройдет обсуждение ленты с кинокритиком Андреем Борзенко.

Кинопоказ состоится 23 августа в 17:00 в кинотеатре «Монитор Красная площадь» по улице Дзержинского, 100. Стоимость билетов — от 300 рублей.

Как писали Юга.ру, астролог и комик из Краснодарского края исполнит главную роль в ремейке сериала «Моя прекрасная няня».

Афиша Кино Краснодар отдых Развлечения События

Новости

В Краснодаре ограничат движение по Тургеневскому мосту 19 и 20 августа
Мессенджер МАХ обвинили в слежке за пользователями через камеры. Создатели опровергли претензии
Авиабилеты в Сочи подешевели. На курорт из разных городов можно долететь менее чем за 10 тыс. рублей
В 22 регионах России с сентября «Разговоры о важном» будут проводить в детских садах
В Краснодаре теплоход может закрыть навигацию по реке Кубань из-за обмелевшего водохранилища
В Краснодаре пройдет спецпоказ аниме «Призрак в доспехах»

Лента новостей

Задержки рейсов, высокие цены на авиабилеты и непогода
Вчера, 16:06
Задержки рейсов, высокие цены на авиабилеты и непогода
Туроператоры рассказали, почему туристы не торопятся в Геленджик осенью
«А маски не надо надеть?»
Вчера, 17:28
«А маски не надо надеть?»
Санаторий Анапы просит туристов надевать бахилы перед посещением пляжа
Кино под звездами, сказки и попкорн
Вчера, 17:40 Реклама
Кино под звездами, сказки и попкорн
В новом краснодарском парке устроили летний фестиваль

Реклама на сайте