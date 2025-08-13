С 2025 года жители Краснодарского края могут получить налоговый вычет за значок ГТО

Вся Россия

Распечатать

  • © freepik, ru.freepik.com
    © freepik, ru.freepik.com

ИФНС №1 по Краснодару рассказала, как получить налоговый вычет за выполнение нормативов комплекса ГТО («Готов к труду и обороне»)

Как объяснили в налоговой, с 2025 года россияне смогут получить вычет за выполнение нормативов комплекса ГТО.

ГТО («Готов к труду и обороне») — это всероссийский физкультурно-спортивный комплекс. Нормативы ГТО включают тесты на силу, выносливость, скорость, гибкость и прикладные навыки. Всего есть 11 возрастных ступеней — от детей 6-8 лет до граждан старше 70. Для каждой ступени свои требования.

За успешное выполнение необходимого количества нормативов в пределах своей возрастной ступени участники получают знаки отличия: бронзовый, серебряный или золотой.

Узнать свои нормативы и найти ближайший центр тестирования можно на официальном сайте программы www.gto.ru.

Кто может получить вычет?

  • Те, кто впервые заработал знак отличия ГТО в 2025 году.
  • Те, кто подтвердил свой предыдущий знак, сдав нормативы повторно.

Уровень знака (золото, серебро, бронза) и возрастная ступень не имеют значения.

Для получения вычета нужно обязательно пройти диспансеризацию в том же календарном году.

Сколько можно вернуть?

Вычет — часть дохода, которую освободят от НДФЛ, — составляет 18 000 рублей в год. Выходит, при ставке НДФЛ 13% можно вернуть 2 340 рублей (18 000 * 13%).

Как получить?

Через работодателя. Он может применить вычет при расчете зарплаты и НДФЛ, как и другие стандартные вычеты. Выплата придет единовременно. Получить ее можно в любом месяце 2025 года, но только после подтверждения права на нее.

Для подтверждения права на вычет нужно предоставить работодателю копии:

  • Удостоверения о награждении знаком ГТО, решения (выписки) о награждении или данных из электронной базы комплекса ГТО.
  • Справки о прохождении диспансеризации.

«Тотальное ощущение счастья»:

Если в 2025 году вычет не пришел или поступил не полностью, можно заявить право на него в 2026 году. Для этого нужно подать в налоговую декларацию 3-НДФЛ за 2025 год и подтверждающие документы. Сделать это удобно онлайн через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Читайте также: «Нам не кричат «идите варить борщи». Футболистки «Краснодара» о карьере, болельщиках, стереотипах и любви к игре.

Бег Деньги Налоги Спорт Финансы Фитнес

Новости

Владельцев танкера, затонувшего в Керченском проливе, оштрафовали почти на 50 млрд рублей
Из-за отключений интернета пассажирам крымских поездов советуют брать в поездки распечатанный билет или pdf-файл
В Сочи заметили редких для региона белых аистов. Они летят на зимовку в Африку
В Ессентуках в случае угрозы атаки БПЛА отменят линейки в честь Дня знаний
В Дагестане жители села вынуждены самостоятельно строить новый водопровод. Для работ они собрали 1 млн рублей
Власти Туапсинского района призвали жителей кипятить питьевую воду перед употреблением

Лента новостей

Жители села Туапсинского района больше недели отрезаны от цивилизации из-за разрушенного штормом моста
Вчера, 17:23
Жители села Туапсинского района больше недели отрезаны от цивилизации из-за разрушенного штормом моста
Кладбище барж, лотосы, мосты
8 августа, 16:45
Кладбище барж, лотосы, мосты
5 лучших маршрутов для сап-прогулок в Краснодаре
«Корзина доброты»
11 августа, 13:53
«Корзина доброты»
В Краснодаре и Ростове-на-Дону собрали 7900 кг продуктов для нуждающихся

Реклама на сайте