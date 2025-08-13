С 2025 года жители Краснодарского края могут получить налоговый вычет за значок ГТО
ИФНС №1 по Краснодару рассказала, как получить налоговый вычет за выполнение нормативов комплекса ГТО («Готов к труду и обороне»)
Как объяснили в налоговой, с 2025 года россияне смогут получить вычет за выполнение нормативов комплекса ГТО.
ГТО («Готов к труду и обороне») — это всероссийский физкультурно-спортивный комплекс. Нормативы ГТО включают тесты на силу, выносливость, скорость, гибкость и прикладные навыки. Всего есть 11 возрастных ступеней — от детей 6-8 лет до граждан старше 70. Для каждой ступени свои требования.
За успешное выполнение необходимого количества нормативов в пределах своей возрастной ступени участники получают знаки отличия: бронзовый, серебряный или золотой.
Узнать свои нормативы и найти ближайший центр тестирования можно на официальном сайте программы www.gto.ru.
Кто может получить вычет?
- Те, кто впервые заработал знак отличия ГТО в 2025 году.
- Те, кто подтвердил свой предыдущий знак, сдав нормативы повторно.
Уровень знака (золото, серебро, бронза) и возрастная ступень не имеют значения.
Для получения вычета нужно обязательно пройти диспансеризацию в том же календарном году.
Сколько можно вернуть?
Вычет — часть дохода, которую освободят от НДФЛ, — составляет 18 000 рублей в год. Выходит, при ставке НДФЛ 13% можно вернуть 2 340 рублей (18 000 * 13%).
Как получить?
Через работодателя. Он может применить вычет при расчете зарплаты и НДФЛ, как и другие стандартные вычеты. Выплата придет единовременно. Получить ее можно в любом месяце 2025 года, но только после подтверждения права на нее.
Для подтверждения права на вычет нужно предоставить работодателю копии:
- Удостоверения о награждении знаком ГТО, решения (выписки) о награждении или данных из электронной базы комплекса ГТО.
- Справки о прохождении диспансеризации.
Если в 2025 году вычет не пришел или поступил не полностью, можно заявить право на него в 2026 году. Для этого нужно подать в налоговую декларацию 3-НДФЛ за 2025 год и подтверждающие документы. Сделать это удобно онлайн через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».