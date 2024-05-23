«Тотальное ощущение счастья». Готовимся к марафону в Краснодаре с бегуньей Анной Коншиной

1 июня Сбер проведет 11-й забег «Зелёный Марафон» в 60 городах России, в том числе — в Краснодаре и Сочи. Узнали у спортсменки Анны Коншиной, как лучше готовиться к таким спортивным испытаниям. Анна работает на Юга.ру уже больше 10 лет, из них 7 она бегает, в том числе марафоны и полумарафоны. Девушка активно путешествует и любит жизнь во всех её проявлениях. Бегать Анна начала в 2016 году, чтобы похудеть и держать себя в хорошей физической форме. Она вспоминает, что в первый раз очень стеснялась. На самом деле, это распространенный страх тех, кто собирается бегать на улице или в парке. Сейчас ей смешно об этом думать, потому что с тех пор она бегала во многих странах мира.

Одна из подруг Анны впечатлилась её примером и тоже начала заниматься спортом. А потом предложила ей найти тренера, к которому они вместе ходят по сей день. «Но тогда я не бегала по плану, а просто для укрепления мышц, стоп. И это тоже стало больше мотивировать, потому что, когда тебя окружают люди, которые занимаются бегом, это очень заряжает», — вспоминает Анна Коншина. «Зелёный Марафон» пройдет в субботу, 1 июня, в Краснодаре на стадионе «Кубань», в Сочи — на площадке у стадиона «Фишт» федеральной территории «Сириус». Регистрация и участие традиционно бесплатные. При этом, можно сделать добровольное пожертвование в благотворительный фонд «Вклад в будущее». Все собранные средства передадут на развитие инклюзивного образования детей России.



Сбер приглашает всех желающих пробежать 4,2 км в Краснодаре, а в Сочи еще и попробовать себя в скандинавской ходьбе на дистанции 2,1 км. Для детей от 7 до 13 лет пройдут отдельные забеги на 700 м. Подать заявку на участие можно до 26 мая. Для зрителей и болельщиков на мероприятии пройдут спортивно-развлекательные активности, экологические и образовательные акции. В 2021 году девушка пробежала первый полумарафон — 21 км, до этого она участвовала в забегах максимум на 10 км. Первый марафон случился в сентябре 2022-го в Москве. Выбрала столицу, потому что хотелось чего-то масштабного. Анна считает, что к марафону нужно готовиться хотя бы за полгода. Хотя у нее к тому времени уже была наработанная база, она всё равно обратилась за помощью к своему тренеру. Он расписал программу, и они начали работать вместе.

«Первый марафон запомнился буквально всем. Это, наверное, одно из самых ярких событий в моей жизни, без прикрас. Потому что это такое испытание, не только физическое, но и ментальное. После 30 км у многих наступает, как говорится, марафонская стена. Когда организм уже истощен, мозг начинает сопротивляться. И ты думаешь «Зачем мне это все надо, почему я испытываю такие мучения», — рассказала Анна. Появление марафонского бега как спортивной дисциплины связано с подвигом античного воина по имени Филиппидес. 12 сентября 490 года до нашей эры он пробежал, не останавливаясь, расстояние, равное 40,2 км, от местечка Марафон до Афин, чтобы сообщить согражданам радостную весть о победе над персами. Но марафон девушка видит и с другой стороны, метафорично. Любые преграды на нашем пути можно преодолеть, и финиш неизбежен. «Когда на последних километрах было безумно тяжело и хотелось уйти с дистанции, я просто говорила себе, что нужно немножко потерпеть, и всё будет позади. Когда эта дистанция в 42,2 километра была преодолена, я испытала чувство эйфории, радости. Были и слезы счастья», — вспоминает Анна. Мировой рекорд у мужчин — 2:01.39 — установил 16 сентября 2018 года во время Берлинского марафона кенийский бегун Элиуд Кипчоге. Лучший в мире результат среди женщин показала его соотечественница Бриджит Косгей на Чикагском марафоне 13 октября 2019 года: 2 часа 14 минут 4 секунд. Почти сразу девушке захотелось пробежать и второй марафон. Год спустя в Москве она снова осуществила задуманное.

«И уже думала, что после этого не буду бегать марафоны, потому что самое тяжелое — это не только сама дистанция, но и подготовка к ней. Тренироваться приходится каждый день. И неважно, зима на дворе или лето, светит солнце или идет дождь. Требуется серьезная дисциплина», — объясняет Анна. Девушка добавила, что в июне снова будет бегать марафон, но уже в Санкт-Петербурге. Участников «Зелёного марафона» в Краснодаре ждут развлекательные зоны и концерт на сцене: аквагрим, гигантская дженга, баланс-борды, зона граффити, стритбол, сдача норм ГТО, мастер-классы, конкурсы и выступление кавер-группы.



Тайминг:

06:30 — начало регистрации;

08:30 — торжественное открытие;

09:00 — массовый старт (взрослые и юниоры 14-17 лет). Когда идет подготовка к серьезной дистанции, Анна рекомендует за две недели до старта исключить мучное и более-менее правильно питаться, не употреблять алкоголь. И, конечно, самое главное для предподготовки — это восстановление и хороший сон. Особенно важно выспаться накануне забега, потому что недосып отражается на самочувствии и результате. «Недавно я приезжала на забег в Ростов-на-Дону. Мои беговые друзья сказали, что будут участвовать в «Зеленом Марафоне». Я уже прошла регистрацию на дистанцию 4,2 км, чтобы просто пробежать в удовольствие», — рассказала Анна. Начиная с первых Олимпийских игр современности (1896 год), мужской марафон является заключительным событием программы по лёгкой атлетике с финишем на главном стадионе и зачастую проводится за несколько часов до закрытия или даже становится частью программы закрытия. Верность этой традиции подчеркнули в 2004 году, когда марафон от Марафона до Афин завершался на стадионе Панатинаикос, где финишировал самый первый олимпийский марафон 1896 года. В апреле девушка посетила Грузию, и каждое утро включала бег в свой распорядок дня. Без этого она уже не видит своей жизни. Конечно, бывают дни, когда не получается потренироваться, и Анна испытывает так называемую ломку.

«Я стала более выносливой. Всегда нахожусь в форме, даже когда больше ем. У меня крепкие мышцы и хорошее ощущение в теле. Я практически не болею. То есть, одни плюсы», — рассказала Анна. Вообще девушка участвовала в забегах в Краснодаре, Сочи, Санкт-Петербурге, Москве, Новороссийске, Кисловодске и Ростове-на-Дону. По её словам, города отличаются, потому что в каждом своя трасса: где-то один круг, где-то два, где-то четыре, смотря какая дистанция. «В Кисловодске забег был в парке, трасса очень рельефная. В Сочи тоже довольно холмистая трасса, потому что город, в принципе, неровный. В Сочи бежать по трассе Формулы-1 здорово. Летом я поеду на марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербург и совмещу его со своим отпуском. Получится беговой туризм», — добавила Анна.