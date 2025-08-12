Жители села Туапсинского района больше недели отрезаны от цивилизации из-за разрушенного штормом моста

В селе Лермонтово Туапсинского района жители пожаловались на бездействие властей после наводнения. Они требуют открыть им доступ к инфраструктуре

Предыстория: 3 августа в Туапсинском районе Кубани разыгралась непогода. Стихия снесла железный мост в селе Лермонтово, соединяющий жителей с инфраструктурой. Тогда власти завили, что организовали альтернативный путь. Однако сельчане писали , что это шестикилометровый горный серпантин, по которому невозможно проехать. Вечером 8 августа спасатели организовали в Лермонтово лодочную переправу. Но в понедельник, 11 августа, она перестала работать.

12 августа жители села Лермонтово опубликовали видеообращение в соцсетях кубанского отделения КПРФ, обвинив властей в бездействии из-за моста. Они сообщили, что больше тысячи сельчан до сих пор остаются отрезанными от цивилизации. По словам авторов обращения, в заречной части Лермонтова нет ни больниц, ни магазинов, ни аптек. Ранее жители этой местности добирались в центр села по разрушенному мосту.

Граждане потребовали на время строительства нового моста установить подвесной и открыть временный проезд по участку, находящемуся в частной собственности. Так они смогут выезжать на трассу и добираться до основной части Лермонтова.



Краснодарский общественник и депутат городской Думы Александр Сафронов отреагировал на жалобы жителей и пообещал помочь им организовать временную переправу.

«Дети, старики, беременные женщины в курортном Лермонтово вторую неделю остаются без помощи, без возможности выехать через горную реку, без элементарных вещей. Заканчиваются продукты и лекарства. Тысячи жителей не должны голодать, пока на другом берегу реки гремит курортная жизнь и гуляют туристы», — отметил он.



Напомним, что сельчане просили отремонтировать мост минимум с 2017 года. 24 февраля 2025 года они пожаловались, что около сооружения обвалился грунт, из-за чего мост «перекосило».

На следующий день власти заявили, что проблема с мостом «известна, ее решение в работе и на контроле». А потом пообещали отремонтировать его за 14-15 месяцев.

25 июля глава Туапсинского района Сергей Бойко рассказал, что муниципалитету выделили деньги на строительство моста. На первом этапе сумма составила почти 64,5 млн рублей.

После обрушения моста 4 августа губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пообещал заново построить мост и начать работы в середине августа.