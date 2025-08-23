В Краснодаре филологи прочитают письма Александра Пушкина и Натальи Гончаровой

Образовательной проект Vita Nuova анонсировал на 31 августа запуск формата «Храни эти письма». Филологи Елена Хомухина и Олег Бокоев будут читать личные тексты писателей, комментировать их и обсуждать с аудиторией.

Через тексты можно будет увидеть не только поэта, но и человека, который шутит, волнуется, ревнует. Кроме того, письма отражают жизнь пушкинской семьи и дают возможность увидеть, как в светском обществе XIX века уживались любовь, долг и ожидания общества.

«Послушаем живой пушкинский голос, обращенный к жене, ее ответы, их простую и красивую жизнь, поговорим о гении и реальности. И сравним с собой: со своей творческой стороной, со своими чувствами, с ощущением родства с умнейшим человеком в нашей литературной истории», — рассказали организаторы.

Мероприятие состоится 31 августа в 17:00 в книжном магазине «Чарли» по улице Коммунаров, 58. Стоимость участия — 500 рублей. Необходима предварительная запись.