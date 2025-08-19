«Стоит ли покупать в 2025 году?» В Краснодаре пройдет лекция о ценах на жилье, льготной ипотеке и покупке квартиры в ближайшие годы
Образовательный проект «Зарядка» приглашает на лекцию о рынке недвижимости (16+)
Образовательный проект «Зарядка» анонсировал на 22 августа лекцию «Недвижимость в нынешних реалиях. Стоит ли покупать в 2025 году?» Встречу проведет эксперт по ипотеке и недвижимости Юлия Медведева.
Программа:
- Что ждет рынок недвижимости в ближайшие три года?
- Упадут ли цены? Стоит ли покупать сейчас или лучше подождать?
- Льготная ипотека: кому доступна и как ею воспользоваться?
- Как купить квартиру без накоплений?
Читайте также:
«Лекция будет полезна, если давно задумываетесь о покупке, но не решаетесь, или хотите создать капитал на будущее для своих детей. В конце участники получат гайды и полезные материалы про ипотеку и недвижимость», — рассказали организаторы.
Лекция пройдет 22 августа в 19:00 в центре «Пятница» по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия — пожертвования от 300 рублей.
Как писали Юга.ру, в парке «Краснодар» 30 и 31 августа пройдет цикл дискуссий об искусстве Японии.