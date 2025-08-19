«Стоит ли покупать в 2025 году?» В Краснодаре пройдет лекция о ценах на жилье, льготной ипотеке и покупке квартиры в ближайшие годы

Образовательный проект «Зарядка» анонсировал на 22 августа лекцию «Недвижимость в нынешних реалиях. Стоит ли покупать в 2025 году?» Встречу проведет эксперт по ипотеке и недвижимости Юлия Медведева.

«Лекция будет полезна, если давно задумываетесь о покупке, но не решаетесь, или хотите создать капитал на будущее для своих детей. В конце участники получат гайды и полезные материалы про ипотеку и недвижимость», — рассказали организаторы.

Лекция пройдет 22 августа в 19:00 в центре «Пятница» по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия — пожертвования от 300 рублей.