Вышел трейлер фильма «Марти Суприм» с Тимоти Шаламе
Проект с Тимоти Шаламе в главной роли выйдет в зарубежный прокат 25 декабря (18+)
Студия A24 представила первый трейлер спортивной комедии «Марти Суприм». Режиссером и сценаристом выступил Джош Сэфди («Неограненные алмазы»).
Авторы вдохновлялись биографией игрока в настольный теннис Марти Райзмана. За свою продолжительную карьеру он выиграл 22 титула и несколько бронзовых медалей чемпионатов мира. По сюжету главный герой собирается сделать свою любимую игру популярной в США.
Взросление в Лос-Анджелесе:
Главную роль сыграл Тимоти Шаламе («Дюна»). Также в каст входят Гвинет Пэлтроу («Железный человек»), рэпер Tyler the Creator, Одесса Эзайон («Восставший из ада»), Фрэн Дрешер («Няня»), Абель Феррара («Плохой лейтенант»).
Мировой релиз фильма намечен на 25 декабря.
