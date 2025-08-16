Вышел трейлер фильма «Марти Суприм» с Тимоти Шаламе

Кадр из трейлера к фильму «Марти Суприм» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»

Проект с Тимоти Шаламе в главной роли выйдет в зарубежный прокат 25 декабря (18+)

Студия A24 представила первый трейлер спортивной комедии «Марти Суприм». Режиссером и сценаристом выступил Джош Сэфди («Неограненные алмазы»). Авторы вдохновлялись биографией игрока в настольный теннис Марти Райзмана. За свою продолжительную карьеру он выиграл 22 титула и несколько бронзовых медалей чемпионатов мира. По сюжету главный герой собирается сделать свою любимую игру популярной в США.

Главную роль сыграл Тимоти Шаламе («Дюна»). Также в каст входят Гвинет Пэлтроу («Железный человек»), рэпер Tyler the Creator, Одесса Эзайон («Восставший из ада»), Фрэн Дрешер («Няня»), Абель Феррара («Плохой лейтенант»). Мировой релиз фильма намечен на 25 декабря.