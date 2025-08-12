В Приморско-Ахтарском районе будут полностью отключать интернет и сотовую связь

11 августа глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко сообщил о возможном полном отключении интернета и сотовой связи. По словам чиновника, такие меры принимаются для безопасности населения.

«Министерство обороны Российской Федерации сообщает о постоянном совершенствовании технологий врага, что требует от нас повышенной бдительности и готовности к любым вызовам. Мы понимаем, что это вызывает беспокойство, однако важно помнить, что безопасность граждан — наш приоритет», — написал Бондаренко.