В Приморско-Ахтарском районе будут полностью отключать интернет и сотовую связь
Чиновники заявили, что будут отключают связь ради безопасности жителей района
11 августа глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко сообщил о возможном полном отключении интернета и сотовой связи. По словам чиновника, такие меры принимаются для безопасности населения.
«Министерство обороны Российской Федерации сообщает о постоянном совершенствовании технологий врага, что требует от нас повышенной бдительности и готовности к любым вызовам. Мы понимаем, что это вызывает беспокойство, однако важно помнить, что безопасность граждан — наш приоритет», — написал Бондаренко.
Власти района призвали жителей сохранять спокойствие и следить за официальными источниками информации.
Напомним, операторы связи предложили заблокировать в России звонки через WhatsApp и Telegram. Так они хотят вернуть трафик в обычные голосовые вызовы и решить проблему кибермошенничества. С 10 августа люди жалуются на проблемы со связью.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре четвере день подряд были серьезные сбои в работе мобильного интернета.
