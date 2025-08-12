В Приморско-Ахтарском районе будут полностью отключать интернет и сотовую связь

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Чиновники заявили, что будут отключают связь ради безопасности жителей района

11 августа глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко сообщил о возможном полном отключении интернета и сотовой связи. По словам чиновника, такие меры принимаются для безопасности населения.

«Министерство обороны Российской Федерации сообщает о постоянном совершенствовании технологий врага, что требует от нас повышенной бдительности и готовности к любым вызовам. Мы понимаем, что это вызывает беспокойство, однако важно помнить, что безопасность граждан — наш приоритет», — написал Бондаренко.

Читайте также:

Власти района призвали жителей сохранять спокойствие и следить за официальными источниками информации.

Напомним, операторы связи предложили заблокировать в России звонки через WhatsApp и Telegram. Так они хотят вернуть трафик в обычные голосовые вызовы и решить проблему кибермошенничества. С 10 августа люди жалуются на проблемы со связью.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре четвере день подряд были серьезные сбои в работе мобильного интернета.

Безопасность Интернет Министерство обороны России Мобильная связь Приморско-Ахтарский район СВО Связь

Все материалы по теме:

Новости

Власти Кисловодска хотят частично запретить электросамокаты. Кататься на них можно будет только в трех местах
Жители села Туапсинского района больше недели отрезаны от цивилизации из-за разрушенного штормом моста
В парке «Краснодар» пройдет трансляция матча «быков» против «Динамо»
Власти Крыма отключат мобильный интернет на «длительный период»
Открылась продажа билетов на туристический поезд в Абхазию. Сколько стоят билеты?
«Реконструкция потребует терпения». В районе аэропорта Краснодара отремонтируют путепровод за 2,6 млрд рублей

Лента новостей

Центр и ФМР. В Краснодаре более 60 домов почти на сутки останутся без света
Вчера, 16:51
Центр и ФМР. В Краснодаре более 60 домов почти на сутки останутся без света
Кладбище барж, лотосы, мосты
8 августа, 16:45
Кладбище барж, лотосы, мосты
5 лучших маршрутов для сап-прогулок в Краснодаре
«Корзина доброты»
Вчера, 13:53
«Корзина доброты»
В Краснодаре и Ростове-на-Дону собрали 7900 кг продуктов для нуждающихся

Реклама на сайте