Операторы связи предложили заблокировать звонки через WhatsApp и Telegram. Люди уже жалуются на проблемы со связью

9 августа телеграм-канал «Кровавая барыня» сообщил, что основные операторы сотовой связи выступили с предложением заблокировать голосовые вызовы в зарубежных мессенджерах. Это произошло в конце мая в ходе стратегической сессии по развитию отрасли связи.

Операторы «большой четверки» заявили о необходимости получать дополнительный доход, чтобы поддерживать существующую инфраструктуру. По их данным, из-за подорожания базовых станций и резкого роста трафика мобильного интернета прогнозируется снижение темпов развития их сетей.

Они ожидают уменьшение скорости доступа в интернет. При этом увеличить стоимость тарифов для абонентов не разрешает антимонопольная служба.