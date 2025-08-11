Операторы связи предложили заблокировать звонки через WhatsApp и Telegram. Люди уже жалуются на проблемы со связью
Операторы «большой четверки» хотят заблокировать голосовые вызовы в зарубежных мессенджерах
9 августа телеграм-канал «Кровавая барыня» сообщил, что основные операторы сотовой связи выступили с предложением заблокировать голосовые вызовы в зарубежных мессенджерах. Это произошло в конце мая в ходе стратегической сессии по развитию отрасли связи.
Операторы «большой четверки» заявили о необходимости получать дополнительный доход, чтобы поддерживать существующую инфраструктуру. По их данным, из-за подорожания базовых станций и резкого роста трафика мобильного интернета прогнозируется снижение темпов развития их сетей.
Они ожидают уменьшение скорости доступа в интернет. При этом увеличить стоимость тарифов для абонентов не разрешает антимонопольная служба.
По мнению операторов, блокировка звонков в зарубежных мессенджерах решит сразу три проблемы:
- вернет трафик в обычные голосовые вызовы — это позитивно скажется на экономике;
- решит проблему кибермошенничества;
- предотвратит возможную блокировку этих мессенджеров.
Минцифры пока не поддержало предложение операторов, однако обсуждения продолжаются.
10 августа директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что ее подписчики пожаловались, что не работают звонки в Telegram.
«Причины сбоя пока неизвестны. У меня в Перми звонки работают штатно, а вот кружки и видео загружаются медленно», — написала Мизулина.
11 августа по всей стране продолжают фиксировать сбои в работе WhatsApp и Telegram. Сообщения о проблемах появились на сайте Downdetector. Пользователи пишут, что у них плохо проходят звонки через эти сервисы.
В Telegram за сутки зафиксировано 7 тыс. 213 жалоб на работу мессенджера, в WhatsApp — 3 тыс. 56.
Журналистка Анастасия Кашеварова написала в своем телеграм-канале, что началась блокировка WhatsApp.
«Все, кто смеялся и заступался за WhatsApp, — вопрос не в споре со мной. А в борьбе с кибертерроризмом и кибермошенничеством. WhatsApp — мессенджер кибертеррористов, через него обкрадывают население России», — объяснила Кашеварова.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре четвертый день подряд наблюдаются серьезные сбои в работе мобильного интернета.