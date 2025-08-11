В Ростовской области появилась карта с бесплатными точками Wi-Fi для таксистов
В Ростове-на-Дону и Таганроге таксисты смогут пользоваться картой с бесплатными точками интернета
11 августа «ТАСС» сообщило, что «Яндекс.Такси» в приложении для водителей «Яндекс Про» внедрило карту с бесплатными точками Wi-Fi в Ростове-на-Дону и Таганроге. Об этом изданию рассказала пресс-служба сервиса.
Карта с точками Wi-Fi создана для того, чтобы таксисты могли перевозить людей при нестабильной работе мобильного интернета.
Чтобы найти ближайшую сеть Wi-Fi, водителю такси необходимо в приложении нажать на значок поиска, ввести «Wi-Fi» и выбрать нужный адрес, где находится точка подключения. Сервисом можно пользоваться и в офлайн-режиме, если загрузить карту города заранее.
Помимо Ростова-на-Дону и Таганрога, карта с точками бесплатного интернета доступна в других 11 городах страны: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Саратове, Тольятти, Оренбурге, Пензе, Туле, Саранске, Дзержинске и Энгельсе. Всего насчитывается более 5,5 тыс. точек с Wi-Fi.
По сообщению «ТАСС», список городов и точек будет расширяться. В дальнейшем функция станет доступна и курьерам.
Как писали Юга.ру, в мае и июне Ростовская область вошла в топ регионов РФ по отключениям мобильного интернета.