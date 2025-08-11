В Ростовской области появилась карта с бесплатными точками Wi-Fi для таксистов

В Ростове-на-Дону и Таганроге таксисты смогут пользоваться картой с бесплатными точками интернета

11 августа «ТАСС» сообщило, что «Яндекс.Такси» в приложении для водителей «Яндекс Про» внедрило карту с бесплатными точками Wi-Fi в Ростове-на-Дону и Таганроге. Об этом изданию рассказала пресс-служба сервиса.

Карта с точками Wi-Fi создана для того, чтобы таксисты могли перевозить людей при нестабильной работе мобильного интернета.

Чтобы найти ближайшую сеть Wi-Fi, водителю такси необходимо в приложении нажать на значок поиска, ввести «Wi-Fi» и выбрать нужный адрес, где находится точка подключения. Сервисом можно пользоваться и в офлайн-режиме, если загрузить карту города заранее.