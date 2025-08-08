Жители Таганрога потребовали восстановить разрушенный дронами футбольный манеж
Жители Таганрога создали петицию с требованием восстановить манеж детской футбольной школы «Авангард». Он пострадал после атаки БПЛА
6 августа жители Таганрога опубликовали петицию с требованием восстановить зимний футбольный манеж детской школы «Авангард». Он пострадал 24 июня после атаки БПЛА на Ростовскую область.
Разрушен основной каркас комплекса и фронтальной стены, повреждено покрытие футбольного поля. Также пробито тентовое покрытие манежа. Для замены пострадавших конструкций потребуется более 12 млн рублей.
В Ростовской области 30 июля число жертв атаки БПЛА выросло до трех:
По словам авторов петиции, власти Таганрога отказали выделить директору «Авангарда» Владимиру Праченко средства на восстановление манежа. Глава администрации Светлана Камбулова заявила, что в муниципалитете не вводился режим ЧС, поэтому футбольная школа не может рассчитывать на помощь из городского бюджета. «Авангарду» предложили только летнее поле для тренировок.
«Но разрушена именно зимняя площадка для занятий и проведения футбольных соревнований. Летний стадион у «Авангарда» имеется свой, лучший в городе», — рассказали авторы петиции.
Футбольная школа «Авангард» — это некоммерческая организация, которая живет на благотворительные пожертвования. Там постоянно занимаются около 250 детей, а зимой посещают более 1500 человек. Также в школе проводили бесплатные соревнования для инвалидов города и области. В мае 2024 года в зимнем манеже прошел межрегиональный инклюзивный фестиваль «Футбол — школа жизни».
На момент публикации петицию за восстановление манежа подписали 1402 человека.
