Жители Таганрога потребовали восстановить разрушенный дронами футбольный манеж

6 августа жители Таганрога опубликовали петицию с требованием восстановить зимний футбольный манеж детской школы «Авангард». Он пострадал 24 июня после атаки БПЛА на Ростовскую область. Разрушен основной каркас комплекса и фронтальной стены, повреждено покрытие футбольного поля. Также пробито тентовое покрытие манежа. Для замены пострадавших конструкций потребуется более 12 млн рублей.

По словам авторов петиции, власти Таганрога отказали выделить директору «Авангарда» Владимиру Праченко средства на восстановление манежа. Глава администрации Светлана Камбулова заявила, что в муниципалитете не вводился режим ЧС, поэтому футбольная школа не может рассчитывать на помощь из городского бюджета. «Авангарду» предложили только летнее поле для тренировок.

«Но разрушена именно зимняя площадка для занятий и проведения футбольных соревнований. Летний стадион у «Авангарда» имеется свой, лучший в городе», — рассказали авторы петиции.

Футбольная школа «Авангард» — это некоммерческая организация, которая живет на благотворительные пожертвования. Там постоянно занимаются около 250 детей, а зимой посещают более 1500 человек. Также в школе проводили бесплатные соревнования для инвалидов города и области. В мае 2024 года в зимнем манеже прошел межрегиональный инклюзивный фестиваль «Футбол — школа жизни».

На момент публикации петицию за восстановление манежа подписали 1402 человека.