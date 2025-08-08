Жители Таганрога потребовали восстановить разрушенный дронами футбольный манеж

Ростовская область

Распечатать

  • © Фото с сайта www.change.org
    © Фото с сайта www.change.org

Жители Таганрога создали петицию с требованием восстановить манеж детской футбольной школы «Авангард». Он пострадал после атаки БПЛА

6 августа жители Таганрога опубликовали петицию с требованием восстановить зимний футбольный манеж детской школы «Авангард». Он пострадал 24 июня после атаки БПЛА на Ростовскую область. 

Разрушен основной каркас комплекса и фронтальной стены, повреждено покрытие футбольного поля. Также пробито тентовое покрытие манежа. Для замены пострадавших конструкций потребуется более 12 млн рублей.

В Ростовской области 30 июля число жертв атаки БПЛА выросло до трех:

По словам авторов петиции, власти Таганрога отказали выделить директору «Авангарда» Владимиру Праченко средства на восстановление манежа. Глава администрации Светлана Камбулова заявила, что в муниципалитете не вводился режим ЧС, поэтому футбольная школа не может рассчитывать на помощь из городского бюджета. «Авангарду» предложили только летнее поле для тренировок.

«Но разрушена именно зимняя площадка для занятий и проведения футбольных соревнований. Летний стадион у «Авангарда» имеется свой, лучший в городе», — рассказали авторы петиции.

Футбольная школа «Авангард» — это некоммерческая организация, которая живет на благотворительные пожертвования. Там постоянно занимаются около 250 детей, а зимой посещают более 1500 человек. Также в школе проводили бесплатные соревнования для инвалидов города и области. В мае 2024 года в зимнем манеже прошел межрегиональный инклюзивный фестиваль «Футбол — школа жизни».

На момент публикации петицию за восстановление манежа подписали 1402 человека.

Как писали Юга.ру, Ростовская область вошла в топ регионов РФ по отключениям мобильного интернета.

Город Инфраструктура Ростовская область СВО Футбол

Все материалы по теме:

Новости

Жители Таганрога потребовали восстановить разрушенный дронами футбольный манеж
В Сочи и Сириусе включили сирены из-за атаки беспилотников. Аэропорт временно не работает
Временно закрыли аэропорт Геленджика и отключили мобильный интернет. В Краснодарском крае днем 8 августа объявили беспилотную опасность
Затоплены федеральная трасса, улицы и база отдыха. Обрушившийся на Сочи шторм не утихнет еще сутки
«По дну можно пешие прогулки устраивать». Жара спалила озеро лотосов под Краснодаром
Тиктокер, беспилотник, раф. В словарь русского языка добавили 657 новых терминов

Лента новостей

186 дней страха. Хроники нацистской оккупации Краснодара
Сегодня, 14:00
186 дней страха. Хроники нацистской оккупации Краснодара
Из Лондона в Калькутту через Екатеринодар
6 августа, 13:10
Из Лондона в Калькутту через Екатеринодар
Как на Кубани строили Индо-Европейский телеграф
В Сочи от отравления чачей умерли уже 10 человек
Вчера, 15:22
В Сочи от отравления чачей умерли уже 10 человек
Продавцов арестовали

Реклама на сайте