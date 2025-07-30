В Ростовской области число жертв атаки БПЛА выросло до трех. Погибли один мирный житель и два сапера Росгвардии

Ростовская область

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала Юрия Слюсаря
    © Скриншот фото из телеграм-канала Юрия Слюсаря

В результате атаки дронов 29 июля в Сальске повреждены 11 частных и 10 многоквартирных домов

Предыстория. Ночью 29 июля Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Самые большие повреждения получил Сальск. Обломки БПЛА упали на автомобиль. Погиб находившийся в нем водитель.

29 июля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Сальске от обломков беспилотников пострадали 11 частных домов, 10 многоквартирных, несколько нежилых объектов и 2 легковых автомобиля. В микрорайоне Новосальск без электричества остались 2 тыс. 840 человек.

24 июля беспилотники атаковали Сочи и Сириус:

Кроме того, при разминировании беспилотника погибли два сапера Росгвардии. Таким образом, число жертв увеличилось до трех. Слюсарь заявил, что семьи погибших получат выплаты.

Поврежденную инфраструктуру железнодорожной станции в Сальске продолжают восстанавливать.

Как писали Юга.ру, в ночь на 3 мая Новороссийск атаковали БПЛА. Жители пострадавших квартир ждали помощи от властей два месяца.

СВО смерть

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