Ростовская область вошла в топ регионов РФ по отключениям мобильного интернета

Ростовская область, Вся Россия

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  • © Фото kuprevich, freepik.com
    © Фото kuprevich, freepik.com

В Ростовской области в мае и июне не было интернета на протяжении 20 дней. Всего по стране зафиксировано 724 случая интернет-шатдауна

По данным проекта «На связи», в мае и июне 2025 года в России произошло 724 случая интернет-шатдауна. В число регионов с наибольшим количеством отключений вошла Ростовская область — там за два месяца не было интернета на протяжении 20 дней. В Краснодарском крае  отмечались перебои в течение 10 дней. 

Представлена статистика и по другим субъектам Южного федерального округа:

  • Адыгея — 3 дня;
  • Калмыкия — 2 дня;
  • Астраханская область — 17 дней;
  • Волгоградская область — 11 дней.

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Среди регионов Северо-Кавказского федерального округа лидером по отключениям является Ставропольский край — там не было интернета на протяжении 5 дней. В Дагестане — 3 дня, Северной Осетии — 4 дня, Чечне — 1 день.

За два месяца проект «На связи» не зафиксировал подтвержденных отключений только в пяти регионах России, в которых либо не было ограничений связи, либо не было достаточного количества жалоб. Три из этих субъектов — на юге: Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Кабардино-Балкария.

Как писали Юга.ру, 3 июля власти Ростовской области сообщили, что в регионе продолжат отключать мобильный интернет ради безопасности жителей и объектов инфраструктуры. По мнению чиновников, ВСУ используют мобильный интернет для атак беспилотников.

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