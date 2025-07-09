Ростовская область вошла в топ регионов РФ по отключениям мобильного интернета

В Ростовской области в мае и июне не было интернета на протяжении 20 дней. Всего по стране зафиксировано 724 случая интернет-шатдауна

По данным проекта «На связи», в мае и июне 2025 года в России произошло 724 случая интернет-шатдауна. В число регионов с наибольшим количеством отключений вошла Ростовская область — там за два месяца не было интернета на протяжении 20 дней. В Краснодарском крае отмечались перебои в течение 10 дней.

Опоздала на собственную свадьбу, шел ночью через весь город, не смог расплатиться в ресторане:

Среди регионов Северо-Кавказского федерального округа лидером по отключениям является Ставропольский край — там не было интернета на протяжении 5 дней. В Дагестане — 3 дня, Северной Осетии — 4 дня, Чечне — 1 день.

За два месяца проект «На связи» не зафиксировал подтвержденных отключений только в пяти регионах России, в которых либо не было ограничений связи, либо не было достаточного количества жалоб. Три из этих субъектов — на юге: Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Кабардино-Балкария.