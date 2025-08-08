«По дну можно пешие прогулки устраивать». Жара спалила озеро лотосов под Краснодаром

В поселке Белозерном под Краснодаром пересохло и заросло озеро лотосов. Власти заявили, что наполняют его водой

7 августа пользователи соцсетей пожаловались на плачевное состояние озера лотосов в поселке Белозерном. По словам местных жителей, этим летом оно пересохло из-за жары, заросло амброзией и камышами.



«Красивые камыши и амброзия. А где лотосы?».



«Там нет воды, ту, что подавали, уже давно высохла. Лотосы из сухой земли торчат, толком не распускаются».



«Там все заросло, лотосы все погибли. Сейчас уже все давно заброшено. И вряд ли кто чистить будет».



«Воды практически нет. Пару луж можно увидеть с мостика. Ни цапель, ни уток, ни рыб».

Также телеграм-канал «Телетайп» сообщил, пересохшее озеро дополнительно топчут люди и срывают бутоны цветов:



«Пять семей прошлось по корням цветов, которым и так не хватает воды. Все срывают бутоны. На замечания отвечают хамством. Просто ужас».

При этом в департаменте городского хозяйства заявили, что организовали повторную подпитку озера водой и поделились кадрами цветущих растений. Однако жительница поселка Белозерного рассказала, что качать воду начали только тогда, когда лотосы уже высохли, а «по дну можно пешие прогулки устраивать».



«Жаль, что сначала доходим до критической точки, потом бежим исправлять. Озеро стоит сухое уже несколько недель, лотосы сохнут и только сейчас принято решение проводить наполнение озера», — поделилась она.

Озеро краснокнижных растений находится в 10 километрах от Краснодара на пути к поселку Белозерному. По рассказам местных, цветы в водоем высадил местный житель, который взял пруд в аренду в 1993 году. Позже там надстроили металлические смотровые площадки, чтобы туристы могли полюбоваться цветками, не заходя в воду.



В марте 2020 года озеро под Белозерным загорелось, но растения не пострадали и летом снова зацвели. 20 июня 2022 года лотосовое озеро затянулось азоллой — водяным папоротником, который не дает развиваться побегам из-за нехватки солнечного света. Чтобы озеро не превратилось в болото, водную гладь необходимо было очистить.