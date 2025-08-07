Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» на сроке 9 месяцев

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход» на сроке 271 день

Теперь доходность на данном сроке составляет 15,21-16,6% годовых в зависимости от суммы, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу.

Надежность и выгода: Итоги работы банка Уралсиб на юге России в первой половине 2025 года

Доходность по линейке вкладов «Доход» варьируется от 10,51% до 16,75% годовых. Минимальная сумма для открытия вклада онлайн составляет 50 тыс. рублей, в офисах банка — 1 млн рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения — 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Узнать подробности и условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.