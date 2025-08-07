Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» на сроке 9 месяцев

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4iK3d
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход» на сроке 271 день

Теперь доходность на данном сроке составляет 15,21-16,6% годовых в зависимости от суммы, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу.

Надежность и выгода:

Доходность по линейке вкладов «Доход» варьируется от 10,51% до 16,75% годовых. Минимальная сумма для открытия вклада онлайн составляет 50 тыс. рублей, в офисах банка — 1 млн рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения — 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Узнать подробности и условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.

Ранее Юга.ру писали, как банк Уралсиб помогает развиваться бизнесу на юге России.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банк России Банки Деньги Уралсиб Финансы Экономика

Новости

«Любить, пить и петь». В Краснодаре пройдет историческая экскурсия о городском досуге и развлечениях
Пациенты с ВИЧ из 16 регионов РФ пожаловались на отказы в диагностике. В списке есть Ростовская область и Дагестан
В Сочи от отравления чачей умерли уже 10 человек. Продавцов арестовали
ФСБ раскрыла мошенничество в приватизации нефтебазы госсекретарем Дагестана
Парад из шести планет смогут увидеть жители Краснодарского края в августе
Мэрия Анапы планирует взыскать с владельцев судов «Волгонефть» еще больше средств. Сумма увеличилась до 647,4 млн рублей

Лента новостей

Реклама на сайте