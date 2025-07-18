Как банк Уралсиб помогает развиваться бизнесу на юге России

В 2025 году Краснодарский край достиг исторического максимума по количеству предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) — каждый пятый житель Кубани развивает собственное дело. Но рост требует ресурсов: оборотные средства, инвестиции, надежное обеспечение контрактов. Без партнерской поддержки здесь не обойтись. Как правило, все необходимые инструменты для ведения и развития своего дела предоставляют банки, которые специализируются на работе с бизнесом. Один из таких — банк Уралсиб. О том, какие основные возможности и продукты он предлагает предпринимателям юга, рассказывает начальник Управления малого и среднего бизнеса Уралсиба в Краснодаре Яна Калбаева.

Начальник Управления малого и среднего бизнеса Уралсиба в Краснодаре Яна Калбаева © Фото Дины Павленко

Кредиты как топливо для южного бизнеса «Работа с МСБ — наш ключевой приоритет на юге, — подчеркивает Яна Калбаева. — В 2024 году мы увидели запрос на развитие: бизнесу нужны были средства на закупку техники, расширение площадей, пополнение запасов к сезону». Одним из ключевых источников финансирования для бизнеса остаются банковские кредиты. В Уралсибе широкий выбор кредитных продуктов под самые разные потребности и задачи: от экспресс-кредитов и овердрафтов до инвестиционного финансирования. При этом Уралсиб следует принципу индивидуального подхода к каждому клиенту, формируя гибкие условия кредитования с минимальным пакетом документов.

Уралсиб активно работает по направлению кредитования МСБ, и результаты этой работы даже в непростом для рынка 2024 году впечатляют: объем кредитования предпринимателей по всей России вырос на 30% за год, достигнув 73,1 млрд рублей, а совокупный кредитный портфель МСБ увеличился на 21% — до 32 млрд рублей к концу года. Эти показатели в очередной раз вывели Уралсиб в топ-10 российских банков по кредитованию МСБ по итогам года и обеспечили 9-е место в стране по версии «Эксперт РА». В декабре 2024 года центр «БизнесДром» подтвердил высокий уровень сервиса банка, присвоив ему «Знак качества» уровня А1.

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Старт без больших затрат: выгодные акции для бизнеса Взаимодействие с банком начинается с открытия расчетного счета и подключения пакета услуг. В Уралсибе предпринимателям предлагают 4 основных пакета услуг с различными возможностями для самых разных этапов развития, размеров и потребностей бизнеса — от старта до активно работающего и поступательно развивающегося дела. При этом банк регулярно запускает акции по РКО (прежде всего — для новых клиентов), которые расширяют возможности и позволяют экономить, что немаловажно на этапе запуска. Вот некоторые из них:

«Удобный момент»: год РКО без комиссий. Новые клиенты, открывшие расчетный счет с пакетом «Удобный» до 30 сентября 2025 года, получают 12 месяцев бесплатного обслуживания. Открыть счет можно за 10 минут онлайн или в отделении банка (для ИП — минимум документов).

Важно: предложение действительно для клиентов, у которых не было действующих счетов в Уралсибе последние 3 месяца. После акции — комфортный тариф 690 руб./мес. «За полцены»: новые клиенты, подключившие пакет РКО «Разумный» с более широкими возможностями, получают скидку 50% на обслуживание в течение 6 месяцев — 995 рублей/мес. После акции тариф составит 1990 руб./мес. «Эквайринг за 0%». Подключайте торговый эквайринг до 31 августа 2025 года и платите 0% комиссии первые 4 месяца при обороте до 300 тыс. рублей в месяц. Идеально для запуска новой точки — даже если оборот превысит лимит, ставка 2,1% применится только к сумме превышения до конца месяца. Акция доступна новым и действующим клиентам (без оборотов по эквайрингу в Уралсибе за последние 3 месяца). Новые клиенты могут поучаствовать в акции «Много платежей» с бесплатными платежами в течение 3 месяцев после открытия расчетного счета: юрлицам и ИП — безлимитно; физлицам от клиента-юрлица — до 3,5 млн рублей в месяц; физлицам от клиента-ИП — до 3,75 млн рублей в месяц. По истечении 3 месяцев бесплатного обслуживания стоимость опции «Много платежей» составит 1990 рублей в месяц.

Гарантии без проволочек: надежное обеспечение сделок Уралсиб — один из ключевых игроков российского гарантийного рынка. Банк лидирует по количеству выпущенных гарантий в рамках 44-ФЗ с и занимет 20% рынка по всем видам гарантий и 30% — по гарантиям на участие в тендерах. Сегодня в линейке Уралсиба представлен полный спектр гарантий, закрывающих практически все актуальные потребности бизнеса. Основные их виды: Экспресс-гарантия (до 50 млн рублей за 1 час, от 2,2% годовых) — решает срочные задачи.

Для участников госзаказа — гарантии с лимитом до 200 млн рублей на специальных условиях.

Бизнес-гарантия (лимит — до 200 млн рублей) — покрывает широкий спектр сделок (44-ФЗ, 223-ФЗ, коммерческие контракты).

Клиенты (ИП и ООО с регистрацией от 6 месяцев и положительным балансом) могут оформить гарантию дистанционно или в отделениях банка. Самый востребованный продукт Уралсиба сегодня — банковская экспресс-гарантия — онлайн-продукт, который позволяет клиентам получить банковскую гарантию по рыночной стоимости в день обращения. Она востребована за простоту и скорость рассмотрения — например, недавно банк выпустил гарантию для участия в госзакупках всего за 20 минут — от подачи заявки до размещения в реестре госзакупок. Заявки рассматриваются в автоматизированном режиме с минимальным пакетом документов.

ВЭД: глобальные возможности с экспертной поддержкой Для бизнеса, выходящего на международный уровень, Уралсиб предлагает не просто банковские услуги, а комплексную поддержку по всем аспектам внешнеэкономической деятельности: проверка иностранного контрагента по международным государственным и информационным базам данных — для защиты от рисков заключения сделок с неблагонадежными партнерами;

таможенно-логистические услуги: международная доставка грузов всеми видами транспорта и подготовка товаросопроводительных документов — для оптимизации затрат;

комплексное сопровождение валютного контроля: экспертиза контрактов ВЭД, помощь в оформлении документов валютного контроля и персональный куратор сделки — для экономии времени на решение вопросов и предотвращения нарушений валютного законодательства.